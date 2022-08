Nouvelle date de lancement du Razr 2022 : confrontation avec Samsung & Xiaomi ?

Motorola dévoilera officiellement le smartphone pliable Razr 2022 et le X30 Pro avec un appareil photo de 200 mégapixels le 11 août. Après le report de l’événement de lancement, Motorola a annoncé cette nouvelle date de présentation. Quatre nouveaux pliables seront présentés d’ici quelques jours.

A l’origine, Motorola voulait devancer Samsung avec le lancement de son nouveau pliable. Cependant, les Chinois ont repoussé la présentation du smartphone pliable Razr 2022 le 2 août à la dernière seconde – très probablement en raison des tensions entre les USA et la Chine. La société a maintenant annoncé la nouvelle date de lancement sur Weibo. Le signal de départ sera donné le 11 août à 20 heures, heure française.

Trois lancements de smartphones à clapet en deux jours

Cela met le Razr 2022 en bonne compagnie. Un jour plus tôt, le 10 août, selon les rumeurs, Samsung dévoilerait le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Et un autre concurrent lancera probablement un smartphone pliable dans les prochains jours. Le fiable Univers de glace qui fuit Selon (via GSMArena), Xiaomi dévoilera également son Mix Fold 2 le 11 août. Ainsi, d’ici deux jours, quatre smartphones pliables verront le jour, dont trois au design dit à clapet.

Quel fabricant propose le « meilleur » téléphone à clapet ?

Il ne fait aucun doute que le Galaxy Z Flip4, le Razr 2022 et le Mix Fold 2 se font concurrence. Il sera certainement passionnant de voir lequel des trois fabricants convaincra le plus les acheteurs de leur téléphone à clapet. Au moins en termes de puissance de calcul, les trois modèles devraient être sur un pied d’égalité. Xiaomi et Motorola ont déjà confirmé que leurs pliables seront équipés du dernier Snapdragon 8 Plus Gen 1. Selon les rumeurs, le Galaxy Z Flip4 devrait également avoir la puce rapide Qualcomm.

Ainsi, le design, les caractéristiques exclusives et aussi le prix décideront en fin de compte lequel des trois smartphones à clapet est le mieux accueilli par les acheteurs. Vous pouvez également être très enthousiasmé par la présentation du Motorola X30 Pro le 11 août, car il s’agirait du premier smartphone doté d’un appareil photo de 200 mégapixels.