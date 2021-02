Nouvelle critique de Tata Safari: c’est tellement mieux que ce n’est pas la même chose

16 févr.2021 13:59:16 IST

Combien de vos doux souvenirs d’antan sont basés sur une nostalgie pure et irrationnelle? Rola-Cola? Sickly-sweet, bizarre, à peine cola, mais or Instagram récent. Coolie n ° 1 alors: Whee! Coolie n ° 1 maintenant: WTF? Alors: Zeher hai ke pyaar hai tera chumma? Maintenant: aimez-vous manger des mangues?

Alors, voici mon avis impopulaire: je ne vois pas le tirage au sort de l’ancien Tata Safari. Et j’ai de bons souvenirs de ma famille Tata Sierra, donc si quelque chose, je pourrais être partial. Le Safari a la particularité d’être l’un des premiers «vrais» SUV de l’France avec 4×4, une cabine raisonnable pour les personnes raisonnables et d’autres luxes. Mais la dernière fois que j’en ai conduit une (la Storme), mes coudes se trouvaient à des niveaux différents, je faisais plus de voile que de conduite et j’ai passé la plupart de mon temps à me demander que peut-être Tata Motors signifiait que 400 Nm de couple revendiqué étaient partagés entre plusieurs véhicules.

Le nouveau Safari ne souffre d’aucune de ces lacunes. Comment pourrait-il, étant basé sur l’architecture Omega très récente (pour Tata Motors), qui remonte à Land Rover? C’est un SUV moderne en concurrence dans ce qui devient un segment de plus en plus en vogue sur le marché.

Le nom Safari

La façon dont Tata Motors le dit, le nouveau Safari allait toujours s’appeler ainsi. Dans la période juste avant l’Expo Auto 2020 jusqu’à présent, nous la connaissions sous le nom de « Gravitas ». Heureusement, cela est resté sur l’étagère. Le «nouveau» Safari est essentiellement un Harrier à trois rangées avec une boîte de vitesses automatique disponible dès le lancement.

Un design plus mature

À en juger par la façon dont les gens de la communication se sont éclairés à ma mention du langage de conception plus «mature», il semble que la mission a été accomplie dans une certaine mesure par le nouveau Safari. Là où le Tata Harrier se sentait comme Pratap Bose, le responsable du design est entré dans une réunion, a jeté les croquis sur la table et a dit: «Construisez exactement cela, sinon …», le Safari ressemble cette fois-ci à quelqu’un du métier côté a dit: « vous vous êtes bien amusé, maintenant faisons une partie à ma façon. »

Le nouveau Safari est clairement basé sur le Harrier 5 places – une grande partie de l’avant est similaire, mais le traitement à l’arrière du montant C est assez différent. Il y a un toit plus élevé, avec le pli distinctif pour lequel l’ancien Safari était connu. Il y a un grand quart de verre pour la troisième rangée avec un élément de design intéressant qui le soutient depuis les rails de toit jusqu’au panneau de carrosserie. À mes yeux, c’est un véhicule plus intelligent que le Harrier; beaucoup moins de concept-car. Notre variante de test automatique est venue dans cette couleur alléchante Royale Blue qui avait l’air élégante et premium.

Un mot sur la technologie

Le nouveau Tata Safari obtient la même suite de voitures connectées iRA que nous avons vu récemment dans l’iTurbo Altroz. Il fournit des fonctionnalités de sécurité de base de géorepérage, ainsi que d’activer le klaxon et les lumières à distance. Cependant, il n’y a pas de fonction de démarrage du moteur à distance ou de contrôle de la température comme nous l’avons vu dans certaines autres voitures récemment.

Le système d’infodivertissement à écran tactile de 8,8 pouces est une variante à écran large de ce que nous avons vu dans le Nexon et l’Altroz, et en tant que tel, ne se différencie pas beaucoup. Il est réactif et fonctionne avec mon smartphone Apple (CarPlay est disponible, mais filaire). Cependant, mes plaintes avec l’interface utilisateur demeurent. Les bascules simples sont déroutantes, car vous devez rechercher de minuscules icônes à l’écran pour savoir si elles ont été activées.

Le système de musique de marque JBL est un héritage du Harrier. Il est fade à écouter sauf si vous utilisez l’égaliseur ou l’un de ses préréglages. Il ne synchronise pas non plus le volume avec le périphérique Bluetooth connecté, ce qui m’a frustré à une occasion par le manque de musique parce que le volume de mon téléphone était réglé trop bas et qu’il n’y avait aucun moyen de le savoir.

L’intérieur

Tata Motors continue de s’inspirer de sa cousine d’entreprise Jaguar Land Rover, ce qui est évident à l’intérieur du Safari. Il y a un arc de cercle entre le tableau de bord et le pare-brise, qui rappelle certaines Jaguars. Les matériaux semblent beaux, avec une palette de couleurs aérée qui semble plus premium que celle du Harrier. J’ai particulièrement remarqué les points de suture rugueux des sièges du Harrier, dont le Safari ne souffre pas. Outre le plastique légèrement léger sur les panneaux de porte, les choses semblent solides.

Le tableau de bord continue de suivre le langage de conception récent de Tata Motors, mais fait mieux dans le Safari grâce au joli panneau au fini bois sombre qui traverse le tableau de bord. La bande gris acier sous ce panneau et l’utilisation de noir piano ne me conviennent pas. Il existe un nombre raisonnable de boutons disponibles; pas trop ou trop peu, et j’apprécie l’ajout d’un frein de stationnement électronique, remplaçant le levier d’accélérateur astucieux de style avion du Harrier. Curieusement, cependant, le frein de stationnement n’a pas d’indicateur LED qui lui est propre, ce qui vous oblige à regarder l’écran du conducteur pour voir s’il est engagé. Le cadran de réponse du terrain comporte également des voyants lumineux sombres, ce qui vous oblige à regarder de près pour voir quel mode est sélectionné. D’autre part, le toit ouvrant panoramique a les commandes les plus évidentes, avec des bascules individuelles pour l’ombre, l’aération et l’ouverture.

L’habitacle du pilote est un domaine dans lequel il était possible de différencier le Safari de ses compagnons stables. En tant que véhicule phare, j’aurais aimé voir quelque chose de plus que dans l’Altroz. La direction du Safari s’incline et se télescope, et le réglage du siège motorisé est un bonus, mais je n’ai jamais pu trouver la position de conduite parfaite, comme ce fut le cas avec le Harrier. Cela se rapproche, mais ce n’est toujours pas parfait. L’accoudoir central, comme pour le Harrier, continue d’être inutile. Il est trop petit, positionné trop en arrière et n’est pas réglable.

Le Safari étant un SUV à trois rangées, il est disponible en variantes à 6 et 7 places, différant respectivement par les deux sièges capitaine ou une banquette de la deuxième rangée. En configuration 6 places, l’accès à la troisième rangée se fait par l’allée entre les deux sièges capitaine. Dans la variante à 7 places, la deuxième rangée est une banquette qui se divise 60:40, se plie et culbute, permettant un accès côté trottoir à la troisième rangée. Non seulement cela est beaucoup plus pratique pour les passagers, mais cela libère également beaucoup plus d’espace de chargement avec les deuxième et troisième rangées repliées. Les sièges capitaine du modèle 6 places ne se replient pas du tout, ce qui limite l’espace de chargement.

Et enfin, la troisième rangée: le Safari pourrait bien être une référence en matière de confort dans cette partie de la voiture. Les passagers sont assis assez confortablement, avec les jambes dans une position raisonnable (les genoux ne touchent pas leurs oreilles comme dans certains autres véhicules) et avec une certaine marge pour les genoux. Il y a même une hauteur libre décente, grâce au toit haut. Il y a des évents AC réglables, une belle vue avec les grands panneaux de quart de verre et deux ports de charge. Cependant, cela aurait été bien si les ports étaient de chaque côté au lieu de juste sur la gauche.

Pret à partir

Avec les spécifications mises à jour de 170 ch / 350 Nm du moteur diesel Kryotec de 2,0 litres, le nouveau Safari est un sacré meilleur côté à conduire que le Harrier d’origine. En fait, mis à part le bruit modéré du moteur, le Safari est aussi rapide et facile à conduire que n’importe quel autre SUV de ce type – fabriqué en France ou importé. Sur la variante automatique, la boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple de Hyundai est fluide et transparente, et convient parfaitement à ce moteur.

Il existe des modes de conduite proposés, avec Eco, City et Sport étant vos choix. J’ai trouvé que le Safari répondait le mieux en mode Sport, sans compromis sur la douceur, alors je l’ai laissé là. Les moteurs turbocompressés modernes sont aptes à générer de gros couples à partir de déplacements relativement petits, de sorte que le 350Nm ne gagne pas les comparaisons de la fiche technique. Cependant, bien appliqué avec cette boîte de vitesses, cela n’a pas d’importance. Comparez ce groupe motopropulseur avec le Varicor 400 de Tata et la boîte automatique de l’Hexa, et la différence de sensation est frappante. La croisière à trois chiffres est facile, et il y a beaucoup de coups pour dépasser en toute sécurité à la vitesse de l’autoroute.

Tata Motors a peaufiné la suspension du Safari pour le rendre plus conforme que le Harrier. Du moins, c’est la revendication. J’ai trouvé que la suspension était réglée pour rester plus plate dans la plupart des conditions, éventuellement en modifiant l’amortissement. Pour moi, la qualité de roulement sur les routes en béton et sur les joints pointus était un peu dure, comme je suis habitué avec les voitures européennes. Bien sûr, le Safari répondra bien dans les virages, mais franchement, dans la plupart de nos conditions, je me vautrerais un peu plus si cela signifiait que la configuration était un peu moins accidentée.

Vers la fin de mon temps avec le Safari, j’étais moins intéressé par la conduite manuelle, car l’automatique semblait répondre à mes attentes. Cependant, je suis content d’avoir essayé. La version manuelle économise environ 60 à 70 kg de poids, selon Tata Motors, et cela est évident lors de la conduite. Le levier de vitesses manuel n’est pas le plus agréable à ramer, mais le SUV semble mieux répondre grâce à son poids plus léger. Si je devais acheter un Safari uniquement pour des escapades sur l’autoroute, je pourrais envisager d’économiser de l’argent avec l’option manuelle. C’est agréable de conduire.

Devriez-vous acheter le nouveau Tata Safari?

L’absence de 4×4 semble être un facteur décisif pour de nombreux fidèles de Safari, faisant du nouveau un véhicule tout au plus doux. Cependant, le système de réponse du terrain vous mènera à plus d’endroits que vous ne le pensez – mais pas là où le verrouillage des différences serait nécessaire. Tata Motors a clairement indiqué que l’architecture du Safari peut facilement accueillir un système 4×4 si les conditions du marché sont réalisables pour la dépense, donc si c’est la seule chose qui vous empêche d’acheter un Safari, attendez. Même le Harrier n’avait pas de boîte automatique, jusqu’à ce qu’il le fasse enfin.

Le nouveau Tata Safari est un concurrent solide dans sa fourchette de prix, qui n’a pas encore été confirmée. Nous nous attendrions à une prime de Rs 1 à 1,5 lakh par rapport au Harrier, le plaçant dans la tranche Rs 15,5 à 22 lakh (ex-salle d’exposition). La concurrence est redoutable, avec des MG Hector Plus et Mahindra XUV500 en lice, et un tout nouveau XUV500 attendu dans les mois à venir. Là où le Safari se démarque, c’est sur le confort de troisième rangée, le design unique et le réseau Tata Motors.

Tata Safari en chiffres

Longueur: 4661 mm

Largeur: 1894 mm

Hauteur: 1786 mm

Empattement: 2741 mm

Moteur: turbo-diesel Kryotec 4 cylindres de 2,0 litres

Puissance: 170 ch

Couple: 350Nm

Transmissions: manuelle 6 vitesses / automatique 6 vitesses

Prix ​​attendu: Rs 15,5 – 22 lakh (ex-showroom)

