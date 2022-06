Nouvelle comédie romantique de Zac Efron, Nicole Kidman et Joey King

Récemment, Netflix a signé Nicole Kidman, Zack Efron Oui Joey King jouer dans sa prochaine comédie romantique. Selon le leader des services de streaming, le projet n’a pas encore de titre officiel, mais il portera sur « une romance surprenante qui déclenche des conséquences cosmiques pour une jeune femme, sa mère et son patron, une star de cinéma, alors qu’ils affrontent les complications de l’amour, du sexe et de l’identité.

Netflix parie toujours sur l’apport de contenu original, le film étant réalisé par Richard La Gravenesequi a travaillé sur des films du genre tels que »PS I Love You » et »The Last Five Years » avec un scénario écrit par Carrie Salomonet produit par Joe Roth, Jeff Kirschenbaum Oui Alyssa Altman. Les enregistrements devraient commencer à la fin de cette année 2022.

Vous pourriez également être intéressé par : Matilda, comédie musicale Netflix : distribution complète et date d’ouverture







Ce ne sera pas la première fois que Zac Efron jouera dans une production Netflix, car bien qu’il ait déjà quelques films phares disponibles dans le catalogue de la plateforme comme « Baywatch » ou « When I Find You », il a aussi sa propre série intitulée »Zac Efron: avec ses pieds sur terre », étant un documentaire où l’acteur nous montre une facette jamais vue auparavant lors d’une tournée dans les villes de Londres, Los Angeles, entre autres.

D’autre part, l’actrice Joey King a acquis une grande popularité depuis qu’elle a joué dans la trilogie »Kissing Booth », agissant dans des films comme »Entre la vie et la mort » ou dans des films à venir comme »Bullet Train ». Netflix a donc sans aucun doute vu son grand potentiel d’actrice pour l’ajouter à sa prochaine comédie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : « Bullet Train » : Brad Pitt se bat pour sa vie dans la deuxième bande-annonce officielle







Comme si cela ne suffisait pas, le film mettra également en vedette Nicole Kidman dans un rôle principal, qui sera de retour au cinéma après sa performance en petits groupes dans »Being the Ricardos », ainsi que la série »Nine Perfect Strangers », tous deux appartenant à Prime Video. Le trio commencera le tournage de la comédie romantique plus tard cette année sur place à Atlanta, avec sa première prévue pour 2023.