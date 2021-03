Nouvelle Citroën C5 en test. Au revoir berline, bonjour crossover

On nous a promis un nouveau Citroën C5 en 2020, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien vu – blâmer en partie la pandémie, qui a créé toutes sortes de chaos dans le développement de tant de nouvelles voitures, affectant les agendas de toutes les marques.

Mais comme le démontrent les photos espions que nous vous apportons dans une exclusivité nationale, le développement de la nouvelle Citroën C5 avance à un bon rythme. Les rumeurs font état d’une révélation dès avril.

Ce que les photos d’espionnage révèlent également, c’est que le (avant) dicte l’influence de concept 2016 CXperience dans la conception du futur C5 semble un peu plus douteux.

La longue silhouette basse à deux volumes a été laissée de côté (quasi-fastback) de CXperience, ainsi que l’immense empattement, évoquant les grandes berlines de la marque française d’autrefois, pour laisser place à quelque chose de plus en phase avec la réalité du marché actuel: un crossover.

La nouvelle Citroën C5 suivra la même recette que nous avons vue dans la famille compacte C4, pariant sur quelque chose qui échappe aux canons habituels du segment. Une tendance que nous verrons renforcée dans les années à venir: outre la C5, le successeur de la Ford Mondeo cédera également la place à un nouveau crossover.



© Raison de la voiture



Que savons-nous déjà?

Techniquement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Le nouveau modèle sera basé, très probablement sur la plate-forme EMP2, la même qui équipe la Peugeot 508 et la nouvelle DS 9.

En plus de la base, vous devriez partager avec vos «cousins» les moteurs qui incluent des hybrides brancher, ceux qui ont le plus de sens pour que le CO deux frappé à droite. L’EMP2 ne permet pas de variantes 100% électriques, il n’est donc pas prévu que la nouvelle Citroën C5 en ait une, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans la C4.

Pour le moment, il n’est pas non plus possible de confirmer s’il disposera ou non d’un moteur diesel.

À l’instar de la «cousine» DS 9, la Citroën C5 sera également produite en Chine, où elle devrait être son plus grand marché. La révélation d’avril devrait avoir lieu précisément en Chine, la commercialisation débutant l’été prochain.