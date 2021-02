Nouvelle chronologie proposée pour le terrain forgé à l’eau sur Mars, quelques jours avant l’atterrissage du rover Perseverance

12 févr.2021 18:21:41 IST

Un scientifique a proposé une mise à jour du modèle chronologique de Mars, suggérant que le terrain sur Mars façonné par l’ancienne activité de l’eau sur la planète pourrait avoir des centaines de millions d’années de plus qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte pourrait être opportune à considérer, le rover Perseverance de la NASA se préparant à atterrir sur la planète rouge le 18 février. L’âge des terrains de la Terre est généralement déterminé en calculant la radioactivité naturelle des roches, les scientifiques utilisent un processus différent pour déterminer la chronologie de Mars. Pour la planète rouge, les cratères d’impact à sa surface sont comptés à la place.

Décrivant le processus, Dr Simone Marchi du Southwest Research Institute m’a dit, « L’idée derrière la datation des cratères n’est pas sorcier; plus il y a de cratères, plus la surface est ancienne ». Marchi, auteur de l’étude, a expliqué que des cratères se forment sur n’importe quel corps céleste lorsqu’un astéroïde ou une comète frappe la surface. Il est difficile de traduire le nombre de cratères à l’âge du terrain, car « le rythme de ces crashs cosmiques au cours des éons est incertain ». Marchi a plutôt adopté une nouvelle approche pour analyser les données disponibles avec les nouvelles découvertes.

Marchi s’est concentré intentionnellement sur le cratère Jezero sur Mars, le site d’atterrissage choisi pour le rover Mars 2020 Perseverance.

« Ces surfaces auraient pu se former il y a plus de 3 milliards d’années, soit 500 millions d’années de plus qu’on ne le pensait auparavant », a-t-elle déclaré. Maintenant, alors que le rover de la NASA atterrit sur le cratère pour collecter des échantillons à ramener sur Terre pour la datation radiométrique et, Marchi espère que les données utiliseront des «données vitales de vérité terrain» afin que les modèles de chronologie existants puissent être développés.

Les scientifiques s’attendent également à découvrir si Mars peut servir d’environnement habitable à l’avenir, étant donné que le cratère de Jezero a probablement abrité un lac il y a de nombreuses années.

Le nouvel article intitulé « Une nouvelle chronologie du cratère martien: Implications pour le cratère Jezero » a été publié dans Le journal astronomique.

