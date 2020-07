Nouvelle chanson au lieu de festivals: Seeed en assomme une avec “Hale-Bopp”

L’industrie de l’événementiel reste presque silencieuse à l’ombre de la crise Corona. Alors, que faites-vous en tant que groupe ou musicien? Eh bien, par exemple écrire de nouvelles chansons. Seeed, par exemple, a utilisé le temps libre indésirable et offre maintenant à ses fans une nouvelle nourriture avec “Hale-Bopp”.

En fait, la saison des festivals atteindrait son apogée. Et en fait, les héros du dancehall berlinois de Seeed faisaient actuellement trembler avec diligence les scènes en plein air du pays. Mais en 2020, tout sera différent compte tenu de la pandémie corona. Et donc le groupe autour de Peter Fox est ralenti pour l’instant.

*Intimité

Cependant, les musiciens de Seeed ne voulaient pas être complètement paresseux. Après tout, vous pouvez également utiliser le temps libre que la crise vous donne sans le vouloir – par exemple pour écrire de nouvelles chansons.

Avec “Hale-Bopp”, Seeed publie maintenant une chanson hors séquence, pour ainsi dire. Il ne figurait pas sur le dernier album de Seeed intitulé “Bam Bam”, sorti il ​​y a moins d’un an. La date de sortie du prochain album du groupe est également dans les étoiles. Dans tous les cas, Fox a clairement indiqué dans une interview avec la station de radio “1Live” que le travail à ce sujet n’avait pas encore commencé.

Une chanson au lieu de “Ben Hur”

Donc “Hale-Bopp” se défend. Un fait dont Fox peut également bénéficier. «De nos jours, vous n’avez plus vraiment besoin de faire d’albums», explique-t-il. D’autant que le procédé associé est comparable au tournage de “Ben Hur”. Ce serait bien de couper une seule chanson – sans l’effort et l’énergie que requiert une production complète d’album.

Et de quoi parle “Hale-Bopp”? Même si vous pensez que oui, du moins pas à propos de la célèbre comète portant ce nom. “Les titres pour les chansons sont toujours un peu difficiles. Vous ne voulez pas toujours prendre la première ligne et la plus évidente.” Hale-Bopp “était le plus beau mot de la chanson. C’est pourquoi nous avons appelé la chanson ainsi”, explique Fox.

Parce qu’en fait “Hale-Bopp” n’est rien d’autre qu’une chanson d’amour. “Il n’y a jamais eu plus de chanson d’amour”, a écrit le groupe en conséquence sur Youtube, où la vidéo associée a été publiée. Mais pourquoi pas? Après tout, vous ne pouvez jamais avoir assez d’amour – même et surtout à l’époque de Corona.