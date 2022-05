Nouvelle bande-annonce : tous les détails de Mme Marvel

Disney+

Mme Marvel est dans un mois et à travers un nouvel aperçu de la série Disney +, il est clair qu’il s’agit d’une histoire d’origine avec quelques surprises.

Disney+ présentera en première le 8 juin la série Mme Merveille qui raconte l’histoire de Kamala Kahn, une jeune femme musulmane qui vit dans le New Jersey et est fan de super-héros, notamment Capitaine Marvel. L’adolescent est un joueur de jeux vidéo, un écrivain de fanfiction et a une imagination difficile à battre. Et si un jour tout ce dont vous rêvez devenait réalité ?

Comme nous pouvons le voir dans la nouvelle bande-annonce partagée par La maison de la souris, Kamala obtiendra un bracelet avec la capacité de donner des pouvoirs d’origine cosmique à la personne qui le porte. Dans ce cas, ce sera elle, qui pourra désormais agrandir ses membres avec cette énergie étrange pour, entre autres, délivrer un coup de poing terrible. Rêve réalisé ! Ce sera maintenant à votre tour d’être la nouvelle super-héroïne du MCU.

Mme Marvel arrive

le spectacle de Disney+ Cela soulève, comme on le voit dans l’aperçu, les difficultés auxquelles Kamala fait face une fois qu’elle acquiert ses nouvelles capacités. Sa mère s’inquiète pour elle et lui dit qu’elle ne sait pas ce qu’elle traverse, mais qu’elle n’a pas à le faire seule. La famille de la jeune femme est présente mais ils ne sont pas au courant du changement radical de leur fille.

Qui pourrait apparaître dans l’émission? Capitaine Marvel est un candidat naturel pour faire partie de Mme Merveille si l’on tient compte du fait que Carol Danvers est la plus grande idole de Kamala. Un autre personnage du MCU qui pourrait apparaître dans la série est Bruce Bannière. Comme nous l’avons vu dans la scène post-crédits de Shang Chi est disponible pour analyser des éléments tels que bracelet de nouveauté de la fille musulmane.

La série met en vedette Iman Vellani, Alysia Reiner, Matt Lintz, Anjali Bhimani, Farhan Akhtar, Rish Shah, Laurel Marsden, Yasmeen Fletcher, Zewnobia Shroff, Nimra Bucha, Adaku Ononogbo, Mohan Kapur et Aramis Knight, entre autres. Un autre fait ! Le showrunner en charge de cette émission télévisée est Bisha K’Ali.

Mme Merveille réapparaîtra dans Univers cinématographique Marvel dans un autre projet de marque mené par Kévin Feig. on parle du film les merveillessuite de Capitaine Marvel, où Kamala partagera l’écran avec Monica Rambeau et Carol Danvers. Le film réalisé par Nia DaCosta sortira en salles le 28 juillet de l’année prochaine.

