Nouvelle bande-annonce pour The Matrix Resurrections

Un nouveau bande-annonce du nouveau tant attendu Matrice le film est tombé – regardez-le ici :

Les Matrice : Résurrections est les Quatrième film dans le science-fiction néo-noir la franchise, et rréunit la réalisatrice originale Lana Wachowski avec des stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, aux côtés des nouveaux venus de la série Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick et Jonathan Groff.

Sortie prévue en décembre – environ 18 ans après le dernier film – le dernier opus volonté voir Néo (Reeves) et Trinity (Mousse) bentrer ce qui apparaît la matrice programme, bien qu’aucun d’eux reconnaître ou se souvenir de quoi que ce soit de leurs vies antérieures.

La matrice (1999). Crédit : Warner Bros

rédétails oF l’intrigue est encore assez mince sur le terrain, mais nous savons qu’il se déroule deux décennies après Les révolutions matricielles, et encore une fois a quelque chose à voir avec le mystérieux pilules rouges et bleues – comme l’a laissé entendre plus tôt cette année le site du film, vous avez le choix entre, oui, vous l’avez deviné, une pilule rouge et une pilule bleue.

Selon celui que vous choisissez et l’heure à laquelle vous visitez le site, différentes séquences du film vous sont présentées, dont il existerait 180 000 variantes.

Malheureusement, nous savons aussi qu’il n’y a pas Laurence Fishburne, dont le personnage Morpheus est maintenant joué par

L’acteur a déjà déclaré qu’il n’était pas impliqué dans le quatrième volet de La matrice franchise, en disant simplement qu’on ne lui a pas demandé.

Dans une interview de 2020 avec Vautour, le joueur de 60 ans a expliqué: « Je n’ai pas été invité. Cela me fera peut-être écrire une autre pièce. Je cherche la bénédiction de cela. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est génial. »

Mais bien qu’il n’y ait pas de Fishburne, la bonne nouvelle est que Reeves a promis le quatrième volet de la série sera ‘quelque chose de spécial’.

Crédit : Alamy

Parler à 45secondes.fr l’année dernière, il a déclaré: « Nous avons beaucoup d’espoir et d’ambition, et nous espérons que les gens les apprécieront vraiment, et nous avons l’ambition de faire des films vraiment spéciaux. »

Il a ajouté: « Je ne les ai pas encore vus, car nous les fabriquons toujours, mais je peux vous dire que [director] Lana Wachowski est une cinéaste et artiste incroyable et elle a écrit un scénario merveilleux.

« Nous faisons de notre mieux pour faire quelque chose de spécial, et il en va de même pour John Wick, nous espérons pouvoir créer un prochain chapitre vraiment satisfaisant et agréable. »