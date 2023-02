Nouvelle bande-annonce pour Resident Evil : Death Island : de quoi parle le prochain film de Capcom

La première bande-annonce de » vient d’être dévoiléeResident Evil : L’île de la mort », un nouveau film d’animation basé sur la populaire franchise de jeux vidéo d’horreur de survie de Capcom. L’histoire nous présente les personnages Leon S. Kennedy et Chris Redfield, se dirigeant vers l’île d’Alcatraz.

Les deux personnages vus dans l’anime sont très appréciés des fans, étant les protagonistes des précédents jeux vidéo « Resident Evil ». De même, à la fin de la bande-annonce, vous pouvez voir Jill Valentine, la protagoniste de » Resident Evil 3 » qui avait été laissée de côté dans l’histoire de la franchise principale dans les derniers épisodes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : le film de Five Nights at Freddy commence ses enregistrements







»Death Island » suivra Leon S. Kennedy dans une mission pour sauver le Dr Antonio Tayler des ravisseurs. Pendant ce temps, l’agent Chris Redfield est à San Francisco pour enquêter sur une épidémie de zombies dont la cause de l’infection ne peut être identifiée.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « La seule chose que les victimes ont en commun, c’est qu’elles ont toutes récemment visité l’île d’Alcatraz. Suivant cette piste, Chris et son équipe se dirigent vers l’île, où une nouvelle horreur les attend. »

Cela pourrait aussi vous intéresser: Nouvelle affiche promotionnelle du film Super Mario Bros: quand est-ce que ça sort

»Resident Evil: Death Island » sera le quatrième film d’animation CGI de Capcom, les épisodes précédents étant »Resident Evil: Degenerarion », »Resident Evil: Damnation » et »Resident Evil: Vendetta » ‘. La prochaine première est dirigée par Eichiro Haismiqui a précédemment réalisé la mini-série Netflix « Resident Evil : Infinite Darkness », d’après un scénario écrit par le romancier Makoto Fukami.

Le nouveau film sera une suite directe de « Resident Evil: Vendetta », sorti en 2017, où Leon et Chris ont été vus face à une épidémie de danger biologique à New York et tirant sur un grand nombre d’ennemis mutés. .

»Resident Evil : Death Island » sera distribué par images sony et sortira à l’été 2023.