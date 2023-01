Nouvelle bande-annonce pour Murder Mystery 2 avec Adam Sandler et Jennifer Aniston

La plateforme Netflix vient de publier le premier trailer de »Meurtre mystérieux 2 », la suite de la comédie mettant en vedette Jennifer Aniston Oui Adam Sandler. Dirigée par Jérémy Garelic et écrit par James Vanderbilt, les acteurs reprennent leurs rôles d’Audrey et Nick Spitz, du premier film sorti en 2019.

La nouvelle bande-annonce oppose le couple à un détective menaçant joué par marque forteavec Aniston et Sandler se rendant à Paris pour résoudre l’enlèvement de leur ami, le Maharaja, joué par Adel Akhtar. » Murder Mystery 2 » sera diffusé sur Netflix le 31 mars.

Vous pourriez également être intéressé par : Combien et quand Netflix facturera les comptes partagés







Le nouveau film se déroule quatre ans après que Nick et Audrey Spitz aient résolu leur premier mystère, le couple se consacrant désormais à des détectives à plein temps, dirigeant leur agence d’enquête privée, étant invités au mariage du Maharaja sur une île privée.

Le synopsis officiel de » Murder Mysery 2 » se lit comme suit: » Les Spitz ont de nouveau des ennuis lorsque le marié est kidnappé contre rançon peu de temps après le début des festivités, ce qui rend suspect chaque invité glamour, membre de la famille et la petite amie elle-même. « Murder Mystery 2″ envoie Nick et Audrey Spitz dans une affaire à gros enjeux qui leur donne enfin tout ce dont ils ont toujours rêvé : une chance pour leur agence de détectives de réussir enfin… et leur voyage tant attendu à Paris ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Rian Johnson travaille déjà sur une suite de Glass Onion pour Netflix

En plus de Sandler et Aniston, « Murder Mystery 2 » comprend Strong, Akhtar, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, John Kani, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Zurin Villanueva, Tony Goldwyn, Annie Mumolo et Dany Boon. Le film est produit par Sandler et Aniston, ainsi que Tripp Vinson, James D. Stern, James Vanderbilt, AJ Dix et Allen Covert.

C’était en janvier 2020 lorsque Sandler a accepté d’étendre son contrat avec Netflix pour quatre autres films après avoir produit des films comme »The Do-Over », »Sandy Wexler », »Father of the Year », » The Week Of » et »Murder Mystery », ce dernier étant le film le plus populaire sur Netflix dans son année de sortie. Son dernier film pour Netflix était » Hustle « , sorti en juin 2022.

» Murder Mystery 2 » sera diffusé sur Netflix le 31 mars 2023.