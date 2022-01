Nouvelle bande-annonce pour Fraggle Rock : Back to the Rock vient de l’underground

Les Fraggles arrivent ! The Jim Henson Company vient de publier la première bande-annonce complète de leur prochain Roche fragile séries, Fraggle Rock : Retour au Rocher! La bande-annonce est visible ci-dessous.

Roche fragile est un incontournable pour les fans de Muppet de tous âges, le spectacle a dansé dans le cœur du public depuis sa première en 1983. Le spectacle a suivi un groupe d’amis Fraggle, Gobo, Red, Wembly, Boober et Mokey, au fur et à mesure aventures musicales. Ils partagent leur maison avec les bourreaux de travail Doozers, de minuscules créatures qui aiment la construction et la construction, un contraste amusant avec les Fraggles non structurés.

Fraggle Rock lui-même est situé à la fois sous la maison des énormes humanoïdes Gorgs et dans l’atelier de Doc et de son chien Sprocket (connus de Fraggles sous le nom de Silly Creatures from Outer Space). La série durerait cinq saisons, composées de 96 épisodes au total. Le succès de Roche fragile engendrerait un spin-off animé, divers camées dans d’autres projets Henson et une série dérivée de 2012 intitulée Les Doozers. Tout au long des années 2000 et 2010, l’actualité bouillonnait à propos d’un long métrage de Fraggle Rock en préparation. Mais en raison de diverses passes de droits de film et de distribution, le projet serait finalement abandonné en 2019. Mais ce ne serait pas la fin des adorables Fraggles.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le 21 avril 2021, une nouvelle série de courts métrages a été créée intitulée Fraggle Rock: Rock On! L’émission a été créée sur Apple TV + et a présenté les amis Fraggle vivant dans des grottes séparées comme moyen de distanciation sociale; ils communiquaient via un système de chat vidéo installé par les Doozers. Au total, six épisodes ont été diffusés à ce jour.

Cependant, il semble que les grottes se soient ouvertes dans cette nouvelle bande-annonce. Nos amis de l’underground chantent et dansent maintenant tous ensemble dans cette nouvelle séquence. À première vue, cette émission vise à être un redémarrage de la série, avec Uncle Traveling Matt trouvant à nouveau la porte de l’espace extra-atmosphérique. On dirait que presque tous nos amis sont revenus, des Fraggles aux Doozers aux Gorgs. Même Marjory the Trash Heap fait une apparition dans la bande-annonce. Sprocket the Dog revient mais cette fois avec un nouveau propriétaire, ce qui a malheureusement du sens après le décès de Gerard Parkes en 2014. Ce nouveau propriétaire semble tout aussi vivant et n’a pas peur de danser dans l’atelier !





D’après l’apparence de cette nouvelle bande-annonce, il semble que tout le plaisir d’avant soit de retour et aussi beau que jamais. Il y a de la danse, des chansons originales, des décors époustouflants et beaucoup d’aventures. Il y a une raison Roche fragile était tellement aimé par les enfants et les adultes du monde entier. L’énergie intemporelle de l’émission lui a permis d’être diffusée de manière transparente dans des rediffusions sur diverses stations jusqu’aux années 2010. En mai 2020, Apple TV+ a annoncé qu’elle avait acquis les droits de diffusion exclusifs pour l’émission originale. Ainsi, lorsque vous avez fini de voyager dans l’espace, Apple TV+ est l’endroit où vous pouvez retourner avec vos amis dans Roche fragile. Fraggle Rock : Retour au Rocher rejoindra le service de streaming le 21 janvier 2022.





Frank Oz ferait plus de Muppets, mais dit que Disney ne le veut pas Frank Oz n’a jamais été ramené pour aucun des films ou émissions de télévision modernes des Muppets et il dit que c’est parce que Disney « ne veut pas » de lui.

Lire la suite





A propos de l’auteur