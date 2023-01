Nouvelle bande-annonce pour Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs, découvrez son casting complet

Une nouvelle bande-annonce pour »Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs », révélant plus en détail les éléments de l’univers du jeu de société que le film mettra en œuvre, tels que de nombreux enchantements classiques utilisés dans les jeux de rôle.

L’aperçu nous permet de voir les membres des Red Wizards, qui utilisent certains sorts comme rayon brûlant, objet animé et bouclier. Xenk le paladin est également montré, combattant des ennemis à l’aide de l’épée Green Flame, ainsi que Simon le sorcier lançant des missiles magiques.

Le film a dans son casting Le juge Smith comme Simon le sorcier, pin chris comme Edgin le Barde, Michelle Rodriguez comme Holga le barbare, Régé-Jean Page comme Xenk le paladin, sophia lillis comme Doric le druide et Hugh Grant comme Forge Fitzwilliam le voleur.

Jusqu’à présent, les différentes bandes-annonces du film » Dungeons & Dragons » ont laissé entendre qu’il inclura de nombreux éléments que les fans du jeu de société comprendront. Pour le moment, on sait que des monstres typiques de l’univers DnD apparaîtront, tels qu’un ours harfang des neiges, un coffre mimétique, un dévoreur d’intellect et une bête de déplacement.

Les efforts de l’équipe créative et des acteurs pour reproduire de manière optimale l’univers de « Donjons et Dragons » ont été si importants qu’ils ont mis en place une manière spéciale de créer de la magie dans l’histoire du film. Smith, qui joue Simon, a déclaré qu’une sorte de langage des signes avait été créé pour lancer les sorts.

« Je déteste ça dans les films, quand ils ont des pouvoirs magiques, et qu’ils saluent sans raison », a déclaré Smith. « Pour ce film, je me disais : ‘Je veux que tout soit unique et créatif’. J’ai jeté beaucoup de sorts dans le film et j’ai travaillé avec cette charmante chorégraphe pour créer des gestes uniques pour chaque sort. »

Le film »Donjons et Dragon : Honneur parmi les voleurs » sortira en salles le 31 mars.