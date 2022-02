Nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange dans le multivers de la folie

merveille vient de révéler le nouvel aperçu complet de » Doctor Strange dans le multivers de la folie », où nous avons un aperçu des problèmes auxquels le Maître des Arts Mystiques sera confronté lorsqu’il jouera avec le multivers. La bande-annonce nous montre un film plein de scènes psychédéliques, où Doctor Strange, joué par Benedict Cumberbatch Vous devrez explorer cette nouvelle zone instable afin de forger l’ordre afin que la planète puisse survivre.

L’intrigue est basée sur le danger du multivers après que Steve Strange ait constamment joué avec les chronologies, comme on le voit par exemple dans »Spider-Man : Pas de retour à la maison ». Pour éviter que l’espace-temps ne soit complètement détruit, il devra faire équipe avec sa nouvelle alliée, America Chavez, une héroïne capable de traverser diverses dimensions, un personnage qui sera incarné par Xochitl Gomez. De plus, il y aura une sorcière écarlate, jouée par elizabeth olsenqui, après avoir perdu son plus grand amour, ne veut plus continuer à être l’héroïne du monde.







Nous pouvons également voir ce qui semble être une version diabolique de Doctor Strange, et même un ennemi monstrueux qui nous montre une version inquiétante du super-héros. Chiwetel Ejiofor Il est également de retour en tant que Karl Mordo, et plus que jamais, il est convaincu que la magie est la source des problèmes de la réalité et qu’il est de son devoir de combattre le feu par le feu en utilisant ses connaissances mystiques pour vaincre les sorciers.

Avec sam raimi en tant que réalisateur, connu pour avoir amené la trilogie Spider-Man mettant en vedette Tobey Maguireles fans attendent avec impatience « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » car il semble que ce sera l’une des productions Marvel les plus ambitieuses, nous apportant toutes sortes de rebondissements et même l’apparition de personnages de films a même été spéculée de vieux Marvel, mais nous devrons attendre pour voir le résultat final dans sa première.

À son retour en tant que réalisateur d’un film de super-héros, Raimi a déclaré : « Je ne savais pas que je pourrais refaire un film de super-héros, c’était tellement horrible d’avoir été le réalisateur de »Spider-Man 3 », les gens n’aimaient pas ce film et ils ont pris sur eux de me le faire savoir. Mais ensuite, j’ai découvert qu’il y avait une ouverture dans Doctor Strange 2. Ils sont vraiment exigeants, dans ce genre de productions. Et j’ai pensé, ‘Eh bien, c’est une raison suffisante.’ j’ai adoré le premier film « Docteur étrange »le directeur Scott Derrickson Il a fait un travail formidable, un travail incroyable. Alors acceptez le poste. »

» Doctor Strange dans le multivers de la folie » Il sortira le 6 mars dans les salles.