Nouvelle bande-annonce et feuille de route pour Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Nous avons déjà une nouvelle bande-annonce pour Dungeons & Dragons: Dark Alliance montrant plus de gameplay et des nouvelles sur les futures extensions.

Donjons & Dragons : Dark Alliance Il ne reste que quelques semaines avant le lancement, il ne fait donc pas de mal d’en savoir plus sur ce qui nous attend. Cela, et une partie de ce qui nous attend également dans le futur.

Le nouveau travail de Tuque Games basé sur la franchise Wizard of the Coast est juste un endroit idéal. Je le veux déjà, et la vidéo sur ces lignes ne fait qu’augmenter mon anxiété. Mais venons-en à ce qui compte vraiment.

Comme nous pouvons le voir dans le nouvel aperçu, le groupe de héros aura ses propres capacités et mouvements uniques jusqu’à un total de plus de 50 pour chacun. De plus, tous auront leurs avantages et leurs inconvénients selon leur classe, ce qui laisse supposer que la coopération sera un point clé.

Évidemment, tout cela n’aura pas beaucoup de sens sans ennemis qui nous rendent les choses difficiles. Et nous en aurons un peu aussi, car tout au long de l’aventure, nous rencontrerons jusqu’à 30 types différents, y compris des boss finaux énormes et coriaces.

De plus, ses développeurs travaillent déjà sur le futur contenu du jeu. De cette façon, ils nous ont assuré que nous aurons quelques DLC gratuits avec de nouvelles missions, cartes et niveaux de difficulté.

Mais il y a encore plus, puisque Echoes of the Blood War devrait également arriver à l’automne, une extension payante qui contiendra un autre arc narratif et un nouveau personnage jouable. Nous ne savons pas qui c’est, mais mes paris sont Artemis Entreri, Jarlaxle ou peut-être Regis le Halfling.

Eh bien, il est encore trop tôt pour le dire, mais nous n’aurons pas à attendre plus longtemps pour visiter les Royaumes oubliés aux côtés de Bruenor, Catti-Brie, Wulfgar et Drizzt Do’Urden.

Allons-y !