Nouvelle bande-annonce et détails pour Sherlock Holmes Chapter One pour Xbox One

Il y a quelques mois, le retour de Sherlock Holmes sur Xbox One et Xbox Series X a été annoncé avec Sherlock Holmes Chapter One. L’emblématique Sherlock Holmes revient dans un jeu narratif d’enquête et de mystère en monde ouvert à la troisième personne, et sert de point de départ pour l’histoire personnelle du célèbre détective.

Une nouvelle vision créative des événements qui auraient pu conduire Sherlock à devenir le chien emblématique que beaucoup connaissent aujourd’hui.

Concevoir une icône: histoire et univers de Sherlock Holmes Chapitre un

Outre un arrière-plan et un scénario frais, le jeu est construit autour de ce que l’équipe a appelé le «système de recherche mondial». Amélioré considérablement du concept de ne pas diriger le joueur par la main de La ville qui coule , ce nouveau système vise à aller plus loin et à donner aux joueurs beaucoup plus de liberté pour résoudre les cas d’une manière qui ressemble à un véritable travail d’enquête.

Le système mondial de recherche vise à permettre aux joueurs de tirer davantage parti de leur intuition et de leurs capacités de déduction. Les indices du chapitre un sont acquis et analysés grâce à la vaste gamme de compétences, astuces, outils et méthodes dont Sherlock a à sa disposition. Puisqu'il y a tellement de combinaisons possibles, les joueurs devront penser à des choses comme un détective: rejoindre les indices par la force brute jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution ne fera pas grand chose.

Sherlock Holmes Chapter One propose également un système de combat qui donne la priorité aux pouvoirs d’observation légendaires de Sherlock par rapport à l’engagement physique direct.

Sherlock Holmes Chapter One sera un jeu complet, développé sur Unreal Engine 4 et auto-publié par Frogwares. Il est prévu pour 2021 et sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et consoles de nouvelle génération.