Nouvelle bande-annonce et date de sortie de Star Wars: The Bad Batch sur Disney +

Star Wars: Le mauvais lot est la prochaine série animée de la franchise historique, et l’une des nombreuses annoncées le Disney Investor Day, pour le service de streaming Disney +. C’est une création de Dave Filoni, qui est reconnu pour son travail dans Le mandalorien, La guerre des clones et Rebelles. Ce mardi, les réseaux sociaux de la nouvelle émission de télévision ont présenté de nouvelles perspectives: bande-annonce, affiche et date de sortie.

De quoi s’agit-il? Cela dit son synopsis: « La série se concentre sur Clone Force 99, un groupe de clones expérimentaux d’élite, chacun avec sa propre capacité spéciale qui les sépare des rangs normaux de la Clone Army (la société également connue sous le nom de Bad Batch, qui a été introduite à la fin de la saison de La guerre des clones) « .

En plus de Filoni, les producteurs exécutifs de l’émission comprennent Athéna Portillo (The Clone Wars, Rebels), le directeur superviseur Brad Rau (Rebels, Resistance) et le scénariste principal, Jennifer Crobett (Résistance, NCIS), avec Carrie Beck (The Mandalorian, Rebels) en tant que co-producteur exécutif et Josh rimes (Résistance) dans le rôle de producteur. De nombreux visages familiers à l’intérieur Lucasfilm.

Ce mardi, le premier gros trailer est arrivé de la série, après un petit aperçu révélé en décembre de l’année dernière. Les réseaux sociaux de Guerres des étoiles Ils ont publié la vidéo, avec les noms des personnages principaux: « Hunter, Echo, Tech, Wrecker et Crosshair », tous sous la voix de Dee Bradley Baker. Nous revoyons aussi le mal impérial Grand Moff Tarkin déjà Fennec shand. Regarde ça!

+ Quand Star Wars: The Bad Batch sort-il?

Comme annoncé officiellement, Star Wars: The Bad Batch arrive sur les écrans des abonnés Disney + le 4 mai 2021, à l’occasion de la célébration de la Jour de la guerre des étoiles: Que le 4 soit avec toi. Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes il aura et s’ils pensent à une deuxième saison.