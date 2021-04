Nouvelle bande-annonce de The Hitman’s Wife’s Bodyguard avec Salma Hayek et Ryan Reynolds

Garde du corps de la femme du tueur à gages est le prochain pari de la société de production Lionsgate, réalisé par Patrick Hughes et écrit par Tom O’Connor. Ainsi que de nombreuses autres productions cinématographiques et télévisuelles, Ce film a été victime de la pandémie de coronavirus, car il était censé avoir sa sortie officielle il y a quelque temps, mais il a retardé sa date de sortie plus d’une fois.. Ne manquez pas le nouvel aperçu!

Ce sera une suite du film de 2017, Le garde du corps du tueur à gages, où le meilleur garde du corps du monde est chargé de protéger un tueur à gages, et n’a que 24 heures pour atteindre La Haye, en Hollande, et abattre un dictateur sanguinaire d’Europe de l’Est. Maintenant, les mêmes personnages reviendront avec beaucoup plus de comédie et d’action.

Synopsis officiel: « Le couple le plus meurtrier du monde, le garde du corps Michael Bryce et le tueur à gages Darius Kincaid, sont de retour pour une autre mission potentiellement mortelle. Toujours sans licence et sous surveillance, Bryce est obligé d’agir pour l’épouse encore plus instable de Darius, la tristement célèbre escroc internationale Sonia Kincaid Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se lance dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant « .

Pour cette suite, ils auront un large éventail d’acteurs: Ryan Reynolds (Michael Bryce), Salma Hayek (Sonia Kincaid), Samuel L. Jackson (Darius Kindcaid), Antonio Banderas, Frank Grillo, Morgan FREEMAN, Richard E. Grant (M. Seifert), Tom Hopper (Magnusson), Kristofer Kamiyasu (Zento) et Gabriella Wright (Veronika). Ce mardi, ils ont révélé une nouvelle bande-annonce complète. Épingle de sûreté!

+ Quand le garde du corps de The Hitman’s Wife est-il sorti?

Il était initialement prévu de sortir le 28 août 2020, mais la date a été repoussée par COVID-19, retardant de près d’un an le 20 août 2021. Enfin, le président de la distribution mondiale de Lionsgate, Ron Schwartz, a de nouveau annoncé une nouvelle modification et confirmé que Le garde du corps de l’épouse du tueur à gages sort en salles le 16 juin, plusieurs mois plus tôt que prévu.