Nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor: de quoi parle l’histoire du jeu

Le jeu vidéo »Star Wars Jedi : Survivant » a publié une courte bande-annonce de son histoire, qui sera la suite du titre acclamé » Fallen Order », où l’on voit le protagoniste Cal Kestis se battre après les cinq années qui se sont écoulées pendant les deux jeux.

Comme on le voit dans l’aperçu, l’histoire suivra Cal et ses alliés, certains d’entre eux étant les derniers Jedi, cherchant à se défendre contre l’Empire tout en se cachant dans des refuges hors de portée de leurs troupes.

Dans la bande-annonce, la voix de cameron monaganacteur qui exprime Cal dans le jeu, expliquant comment ils essaient de se défendre depuis « cinq longues années », expliquant comment « la peur et la méfiance » règnent désormais sur la galaxie, créant des tensions qui font de leur résistance une lutte.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Disney crée une réplique réaliste d’un sabre laser Star Wars







Ce qui se passe pendant »Star Wars Jedi : Fallen Order » et »Star Wars Jedi : Survivor » a été détaillé dans un nouveau roman préquel intitulé »Star Wars Jedi : Battle Scars » et écrit par sam maggs. L’histoire suit Cal et l’équipage du Stinger Mantis alors qu’ils rencontrent un stormtrooper qui prétend avoir fait défection de l’Empire.

Ici, il leur offre des informations sur un outil puissant qui pourrait les aider dans leur combat contre l’Empire, mais les met en conflit direct avec un Arbitre appelé le Cinquième Frère.

Le réalisateur de »Star Wars Jedi: Survivor », Stig Asmussen, a récemment révélé son intention de faire de l’histoire de Cal Kestis au moins une trilogie, quelque chose qui a été conçu dès le début. Le développeur a déclaré qu’ils avaient déjà commencé à faire des plans pour les deuxième et troisième jeux tout en travaillant sur le premier.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi George Lucas a commencé l’histoire de Star Wars avec l’épisode IV

« J’ai toujours voulu voir cela comme une trilogie », a expliqué Amussen. « Comment pouvons-nous emmener Cal et l’équipe vers de nouveaux endroits au-delà de ce que nous faisions dans le premier match? » Il a également révélé que l’équipe plus ou moins savaient où ils voulaient emmener Cal dans le deuxième match, y compris le temps qu’il passerait et ce qui était en jeu pour leur héros et l’équipage du Stinger Mantis.

De même, Monaghan a exprimé son enthousiasme pour les fans de voir la suite de l’histoire de Cal, où nous verrons le personnage qu’il joue atteindre un point de rupture. « C’est une conversation que nous avons eue immédiatement après le premier match : comment mettre ce personnage dans des situations difficiles et lesquelles le pousseront au point où il pourrait craquer ? », a-t-il expliqué.

»Star Wars Jedi: Survivor » arrivera sur Xbox Series X | S, PlayStation 5 et PC le 28 avril.