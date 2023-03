Nouvelle bande-annonce de Peter Pan & Wendy : date de sortie et casting

Le premier trailer de » vient d’être dévoiléPeter Pan et Wendy », le prochain film d’action en direct de Disney qui adaptera à nouveau le roman créé par JM Barrie et reprendra l’histoire du film d’animation classique »Peter Pan » de 1953.

En avance de près de deux minutes, nous pouvons voir » Los Niños Perdidos », un groupe dirigé par Peter Pan et ses compagnons de Neverland Island. Ici, Wendy et ses frères et sœurs rencontrent Peter Pan et partent à l’aventure avec lui en commençant par faire un grand saut depuis l’horloge Big Ben de Londres.

Comme on le voit dans le clip, le film mettra également en vedette Captain Hook et Tinkerbell, les personnages classiques de »Peter Pan » qui seront joués cette fois par Loi de Jude et Yara Shahidi, respectivement. « Peter Pan & Wendy » arrive sur Disney+ le 28 avril 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Little Mermaid Live Action : le nouveau design de Sebastian est filtré







»Peter Pan & Wendy » a commencé le développement en 2016, mais Disney n’a officiellement annoncé le film qu’en janvier 2020, avec David Bassey comme directeur. Après avoir révélé le titre, il a été révélé que Alexandre Molony jouerait dans le film en tant que Peter Pan, accompagné de Jamais Anderson comme Wendy Darling.

Après une série de retards dans sa production dus à la pandémie, la première affiche promotionnelle du film a été dévoilée en septembre 2022 à l’occasion de la célébration du J23. L’image présentait les silhouettes de Peter Pan et Wendy se battant avec le capitaine Hook à l’intérieur de son navire.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Lilo & Stitch Live Action : ce que l’on sait du nouveau film

Disney prévoit de sortir » Peter Pan & Wendy » en exclusivité Disney +, marquant le troisième film de remake à être présenté en première sur la plateforme de streaming, les deux autres films étant » Lady and the Tramp » de 2019 et » Pinocchio à partir de 2022 Cependant, Disney a déjà fait des adaptations en direct de plusieurs de ses films classiques, travaillant actuellement sur »La Petite Sirène » et »Blanche Neige ».

D’autres productions qui en sont encore à leurs premiers stades de développement sont le remake en direct de » Lilo & Stitch », qui a récemment ajouté l’acteur Zach Galifianakis à son casting. De plus, on sait que les frères Russo, réalisateurs de »Avengers : Endgame », réaliseront un film d’action en direct de »Hercules ».

» Peter Pan & Wendy » sera présenté en première sur Disney + le 28 avril.