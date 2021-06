Nouvelle bande-annonce de Loki sur les réseaux sociaux!

Loki est le frère espiègle et trompeur de Thor qui a su envahir New York avec une armée de Chitauris et a tenté d’affronter la perversité Thanos dans l’espace. Il existe de nombreuses facettes de ce personnage qui s’adapte à différentes situations, cherchant toujours à en profiter. Maintenant, il aura sa propre émission de télévision dans laquelle il continuera à utiliser ses compétences pour surprendre le public à plusieurs reprises.

Cette nouvelle aventure des Asgardiens jouée par Tom Hiddleston il le trouve quelque temps après avoir volé le Tesseract, modifiant ainsi la chronologie universelle naturelle. Alors le Agence de variation temporelle prendra des mesures à ce sujet. Loki sera emprisonné et forcé d’aider le TVA dans différentes missions.

Une nouvelle bande-annonce pour Loki

Dans ces circonstances étranges, le Dieu de la tromperie rencontrer l’agent Mobius, interpreté par Owen Wilson, qui aura des intentions mystérieuses concernant Loki. Voudra-t-il utiliser l’Asgardien pour son propre bénéfice? De nombreuses questions se posent à propos de ce nouveau membre de la Univers cinématographique Marvel.

Loki trouve fascinant que l’agent de la TVA essayez de le manipuler et cette relation sera sûrement l’un des fondements de l’intrigue qui montrera les Asgardiens confrontés à différentes menaces tout au long de l’histoire de l’humanité.

Il s’agit de la troisième série de la marque pour la chaîne Disney + si on compte WandaVision et le faucon et le soldat de l’hiver. La plateforme de streaming présentera également Et si?, Mme Marvel, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Armor Wars, Ironheart et Secret Invasion.

Vous pouvez désormais vous abonner au service de streaming Disney + et profitez de la première de Loki le 9 juin prochain et tout le contenu de merveille En un seul endroit. Qu’est-ce que tu attends?