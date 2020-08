Nouvelle bande-annonce de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: “Choose Your Destiny”

Certains d’entre nous l’attendent comme l’eau de mai, le remaster de Kingdoms of Amalur arrivera le 8 septembre et le plus étrange est que nous n’en avons pas vu grand chose. Nous parlons d’un remastering qui inclut non seulement des améliorations graphiques, mais également de nouveaux ajouts au gameplay.

Il comprendra également de nouvelles armures et cosmétiques pour notre Paragon. Et est-ce que contrairement aux autres jeux de ce style, Kingdoms of Amalur accorde une grande importance aux statistiques de l’équipe.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, choisissez votre destin

Si vous vous souvenez de l’original, nous avions le système de destination, quelque chose qu’ils ont respecté pour ce remaster et qui vous permet de décrire votre personnage. Et c’est qu’en fonction de la destination choisie, certaines parties du jeu changeront et vos compétences avec elle.

Eh bien, THQ Nordic a sorti une nouvelle bande-annonce intitulée “Choisissez votre destination” et nous pouvons y voir un peu comment fonctionne le système de destination traditionnel.

Le premier jeu est rétrocompatible, si vous voulez savoir un peu comment c’est je vous laisse ce texte que j’ai écrit à ce sujet.