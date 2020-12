Nouvelle bande-annonce de ‘Greenland’ sortie avant la sortie de la VOD

Avec la sortie VOD de Groenland dans moins de deux semaines, une nouvelle bande-annonce a été révélée pour hype l’arrivée imminente de ce nouveau film catastrophe.

Après avoir été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie en cours, Groenland sortira enfin en VOD sur 18 décembre 2020. Alors que cette date approche à grands pas, une nouvelle bande-annonce a été révélée pour promouvoir l’arrivée du film.

Alors que la plupart des images sont tirées de la première bande-annonce, il y a quelques scènes accrocheuses de destruction épique ajoutées à cette nouvelle bande-annonce, promettant une destruction à l’échelle planétaire:

Toutes les images sont superbes (et plus qu’un peu terrifiantes), bien que je discute toujours de la sagesse de publier un film sur une catastrophe mondiale avant la fin de 2020. Pourtant, si rien d’autre, cela ressemble à un film qui peut nous distraire, même temporairement, du désordre en cours cette année.

Une famille se bat pour sa survie alors qu’une comète tueuse de planète se précipite sur Terre. John Garrity (Gerard Butler), son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et le jeune fils Nathan font un périlleux voyage vers leur seul espoir de sanctuaire. Au milieu des informations terrifiantes sur les villes du monde entier rasées par les fragments de la comète, les Garrity vivent le meilleur et le pire de l’humanité tout en luttant contre la panique croissante et l’anarchie qui les entourent. Alors que le compte à rebours de l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable périple se termine par un vol désespéré et de dernière minute vers un éventuel refuge sûr.

Groenland sera disponible sur demande le 18 décembre 2020.