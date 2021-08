Nouvelle bande-annonce avec des menaces et des capacités dans Metroid Dread

Nintendo dévoile dans un nouveau trailer les ennemis et les capacités de Metroid Dread qui feront trembler Samus.

Samus Aran est imbattable. Ou alors nous pensions jusqu’à maintenant. Le dernier aperçu de son prochain jeu nous permet de voir que le chasseur de primes peut savoir ce qu’est la peur dans sa prochaine mission. La bande-annonce que Nintendo nous montre maintenant nous en apprend beaucoup plus : ennemis, lieux et compétences dans Metroid Dread.

Tout cela avec un nouvel ennemi au sommet de la légende de Samus Aran. Oubliez les parasites ou les robots défectueux : il y a quelqu’un de bien plus effrayant sur la planète où il a voyagé. De quoi vaincre la chasseuse de primes au combat et la priver de toutes ses capacités. Et il ne le fait pas indifféremment. Vous pouvez voir la haine dans ses yeux brillants.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous. Nous ne devons pas seulement connaître la peur : la chose la plus importante est l’échantillon de compétences, à la fois nouvelles et classiques. Samus Aran va être plus puissant que jamais.

Avec chaque avancée que nous voyons de Metroid Dread, plus nous l’attendons avec impatience. Le cinquième volet numérique de la saga mettant en vedette Samus Aran va nous apporter de nouveaux défis, de vieilles connaissances et beaucoup, beaucoup de terreur. Cette aventure développée par Nintendo et Mercury Steam vise le haut du récit en nous donnant enfin des réponses sur l’avenir, la Fédération et le Chozo.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour découvrir les réponses qui nous viennent à l’esprit. Metroid Dread sera en vente exclusivement sur Nintendo Switch le 8 octobre 2021.

On verra plus tard quand Metroid Prime 4 tombera, la grande promesse de Nintendo sur l’avenir de la franchise. Se pourrait-il qu’un nouvel âge d’or approche pour le plus célèbre chasseur de primes des jeux vidéo ? Espérons que nous avons un brillant avenir devant nous.