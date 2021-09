Nouvelle Audi A3 Sportback. Mieux que la Mercedes Classe A ou la BMW Série 1?

Pare-Soleil Voiture Bébé,Chaussette Voiture Soleil par Bloquer Les Rayons UV par Protege Soleil Voiture Arrière Enfants et Animaux,Compatibles avec la Plupart des Véhicules (L)

🚗 【Convient à la plupart des véhicules】 La protection solaire que la fenêtre allongée peut tirer convient à 98% de la fenêtre de l'automobile.Longueur de la fenêtre (max): 110 cm / 43,3 '', hauteur de la fenêtre (max): 52 cm / 20,5 '' . Lunette arrière uniquement, veuillez mesurer la taille de la lunette arrière de votre voiture avant d'acheter. 🚕 【Couverture à 100% et protection contre les UV】 La protection solaire de voiture de haute qualité Tevlaphee pour les bébés avec des UV certifiés pour le matériau en maille des vitres latérales, reste fiable contre les rayons UV nocifs lorsque vous êtes en déplacement ou en déplacement. Vous et vos enfants, parents, amis et animaux de compagnie pouvez mieux profiter de la musique, des films, des jeux vidéo et du repos. 🚕 【OUVREZ FACILEMENT LES FENÊTRES】 Fabriquées en maille de nylon respirant de qualité supérieure, les fenêtres peuvent être facilement soulevées et abaissées pour l'air frais tout en restant protégées du soleil. Les pare-soleil sombres permettent l'intimité des passagers sur les sièges arrière. 🚕 【Installation en une étape et facile à transporter】 Les pare-soleil pour fenêtres de voiture peuvent SIMPLEMENT être fixés sur la porte ouverte, recouvrent complètement la fenêtre de la voiture. Installez sur les fenêtres de voiture en quelques secondes, pour des fenêtres de pare-soleil sûres et particulièrement simples Fenêtre coupée à la taille et prendre peu d'espace pour le stockage. 🚕 【GARANTIE DE SATISFACTION À 100%】 Nous sommes sûrs que vous allez adorer nos parasols accessoires de voiture Tevlaphee de haute qualité, pratiques et protecteurs.Si vous avez un problème, veuillez nous en informer et un remboursement complet ou un remplacement vous sera proposé, en fonction de votre besoins, car la satisfaction du client est notre priorité absolue.