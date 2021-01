Nouvelle année record sur WhatsApp: nous avons passé 1,4 milliard d’appels et d’appels vidéo

Comme ce fut le cas jusqu’à la dernière décennie avec les SMS, chaque année Nouvel An sur la plateforme de messagerie Whatsapp un nombre sans précédent de messages sont échangés. Amis, parents et connaissances affluent vers la plate-forme pour échanger des salutations en profitant du fait que les communications sont gratuites; cette année, cependant – grâce à la situation pandémique – c’était en particulier le appels audio et vidéo réalisées sur la plateforme, qui selon les managers du réveillon du Nouvel An étaient bien 1,4 milliard.

Jusqu’à l’année dernière, le montant de messages échangés sur WhatsApp pendant le réveillon du Nouvel An. Ceux qui souhaitaient se rencontrer l’ont fait en direct, réservant une pensée rapide aux amis et parents éloignés sous la forme d’un SMS. Cette année, la pandémie de Covid-19 a forcé dans les murs de la maison des centaines de millions de personnes et imposé une limite au nombre de personnes qu’il serait sage ou autorisé à rencontrer simultanément. Les limites imposées ont été contournées avec la technologie, et en particulier avec les appels et les appels vidéo, qui ont compensé les désir de voir et d’interagir en temps réel.

Les contacts enregistrés peuvent avoir été des appels de bienvenue rapides passés après le changement de date, puis revenir pour célébrer avec leurs proches en présence, ou de vrais appels vidéo qui ont remplacé les matchs en direct, occupant peut-être toute la soirée et couvrant le moment fatidique de minuit. Les résultats ont été observés dans les données publiées par Facebook à partir des heures suivant le Nouvel An: globalement, le nombre d’appels audio et vidéo passés sur WhatsApp la nuit du Nouvel An a augmenté de 50% par rapport à la même période l’année dernière.