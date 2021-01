Nouvelle affiche révélée pour «  Godzilla vs Kong  », bande-annonce à venir ce dimanche

Nous avons enfin une affiche officielle pour Godzilla contre Kong et la bande-annonce a été révélée très bientôt!

Quand il a été annoncé que Godzilla contre Kong avait été déplacé vers un 26 mars 2021 date de sortie, j’étais très inquiet car nous n’avions pas d’affiche officielle (à part un teaser) et, plus troublant, pas de bande annonce officielle. Eh bien, nous n’avons plus à nous en soucier car il a été annoncé, avec une affiche impressionnante, que la bande-annonce officielle de Godzilla vs Kong arrivera. ce Dimanche!

C’est une super nouvelle! Une bande-annonce à venir ce dimanche signifie que nous aurons amplement le temps de la décomposer et de voir à quoi tout est allumé dans ce choc épique des titans. Et en parlant d’affrontements… regardez la nouvelle affiche ci-dessous. Kong domine l’horizon tandis que Godzilla semble se diriger vers son rival de taille royale depuis la mer (sa méthode d’approche préférée). J’aime beaucoup la façon dont la palette de couleurs est une combinaison de bleu clair (du film précédent Godzilla: le roi des monstres) et un rouge orangé (de Kong: l’île du Crâne). Cela va être un affrontement épique, et quant à savoir qui sera celui qui tombera? C’est si proche dans mon esprit que je n’ose pas spéculer.

Godzilla contre Kong sortira en salles et HBO Max sur 26 mars 2021.