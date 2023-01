Nouvelle affiche promotionnelle One Piece Live Action, savez-vous qui est le réalisateur ?

la plateforme de Netflix vient de révéler une nouvelle affiche de l’adaptation en direct de l’anime populaire »une pièce ». Sur l’image, on peut voir Luffy excité contre un coucher de soleil, accompagné d’autres membres de l’Équipage du Chapeau de Paille.

C’était en 2020 quand Netflix commandait une série de »One Piece » avec 10 épisodes, comptant sur Marc Jobst en tant que réalisateur de l’épisode pilote. Jobst a déjà participé à d’autres émissions telles que » Daredevil » et » Black Sails ». En plus de Steven Maida Oui Owens mats en tant que showrunners, la série a Eichiro Odacréateur du manga original, en tant que producteur exécutif.

En novembre 2021, Netflix a annoncé le casting principal de » One Piece », avec Inaki Godoy comme Monkey D.Luffy, Mackenyu comme roronoa zoro Emilie Rudd comme Nami, Jacob Romero Gibson comme Usopp et taz skylar jouer à Sanji.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Aggretsuko, Netflix : à quand la première de la cinquième saison

Bien que cette affiche soit la première fois que les fans ont un aperçu de Luffy dans sa version live action, ce n’est pas le premier aperçu de la série en tant que telle. Lors de l’événement Netflix Geeked Week 2022, un clip a été révélé montrant l’emplacement du Going Merry, le premier navire de The Straw Hat Pirates, ainsi que d’autres lieux emblématiques de l’anime.

Bien que de nombreux autres détails sur la série » One Piece » soient inconnus, de nombreux fans en ont parlé, notamment de grandes stars hollywoodiennes. L’actrice Jamie Lee Curtis Elle a même déclaré qu’elle aimerait jouer le personnage de Nico Robin ou Kureha dans la série, de nombreux fans soutenant sa décision.

Cela pourrait également vous intéresser : Combien de temps faut-il pour terminer One Piece Odyssey ?







» One Piece » a été créé par Eiichiro Oda, ayant sa première publication dans le magazine Weekly Shonen Jump en 1998. Le manga et l’anime suivent Luffy et son groupe des Straw Hat Pirates. L’anime et le manga ont tous deux gagné en popularité, le manga étant le manga le plus vendu de tous les temps avec plus de 516,6 millions d’exemplaires dans le monde.

La série d’action en direct de » One Piece » sera diffusée sur Netflix en 2023.