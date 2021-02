Un mois à peine après sa création, le site officiel nous laisse une nouvelle affiche de la cinquième saison de l’anime My Hero Academia.

La saison d’hiver est à mi-chemin. Mais c’est précisément le meilleur moment pour faire de nouvelles annonces et se préparer à celle du printemps. Et parmi ces petits détails, nous trouvons un nouveau affiche de la cinquième saison de l’anime My Hero Academia.

Oui, ce n’est pas que ce soit beaucoup, mais aujourd’hui, cela vaut presque tout pour nous remonter le moral. Que c’est lundi, il fait froid et, au moins par ici, il fait nuageux et pleut. L’affiche en question nous montre un petit aperçu de cette cinquième saison de l’anime. Cependant, tous ceux que l’auteur du manga lui-même voulait ne sont pas sortis. Il voulait tout (en tant que serveur), mais cela ne pouvait pas être.

Pourtant, il s’est contenté de pouvoir voir la plupart des héros en herbe des classes 1A et 1B. Et c’est que dès que la saison commencera, nous profiterons du arc d’entraînement commun qui opposera les deux classes. Et, bien sûr, d’autres choses qui arriveront à le gâcher encore plus. Quelque chose qui est déjà une marque maison.

Cette cinquième saison de My Hero Academia (ou Boku no Hero Academia, si vous préférez en japonais) a déjà une date de sortie confirmée. Sera 27 mars sur les télévisions japonaises. Un peu avant le début de la saison printanière, qui arrive officiellement toujours en avril. Mais pour nous, rien à redire, hé.

Pour sa part, dans notre pays, il n’y a toujours rien de confirmé. Mais les quatre premiers sont sur Crunchyroll (et les OVA) et les premiers chapitres sont sur Netflix. Qu’on ne dise pas que vous n’avez aucune option pour voir ce qui s’est passé jusqu’à présent.