Nouvel Ubisoft Forward annoncé pour septembre: début, heure et jeux

Une nouvelle édition de l’alternative E3 Ubisoft Forward a été officiellement annoncé. Nous vous dirons quand tout se déroulera en ligne, quels jeux seront présentés ce soir-là et quelles récompenses vous pouvez obtenir en regardant simplement.

Ubisoft Forward en septembre: temps, jeux et streaming

Avec l’annulation de tous les grands salons, les éditeurs et les développeurs sont dépendants de leurs propres événements en ligne au cours desquels les jeux les plus récents et à venir sont présentés. C’est pourquoi un autre Ubi Forward suit.

Quand a lieu le deuxième Ubi Forward? La nouvelle édition commence le 10 septembre 2020 avec un pré-spectacle 20:00. Heure allemande. Puis un match de divers jeux commence. Autour 21h00. puis commence le Spectacle principal. Calcule le total 2 heures de visionnage une.

Où puis-je regarder l’événement? Si vous souhaitez y être en direct, les plateformes suivantes sont disponibles pour le streaming:

Les jeux confirmés

Avec l’annonce, un trailer de line-up a également été publié qui nous montre certains des jeux qui seront présentés lors de l’événement de septembre. Bien qu’il devrait également y avoir des surprises que nous n’avons pas encore vues, les titres suivants sont certains:

Comment obtenir les récompenses mentionnées? Si vous parlez à votre Compte Ubisoft registres, vous recevrez divers Objets pour vos jeux Ubi. Plus vous y restez longtemps, plus de récompenses seront débloquées. Il est donc deux fois plus intéressant de s’arrêter à la vitrine. Vous pouvez trouver une liste ici:

