Nouvel OPPO A94: le successeur de l’OPPO A93 a pris moins de six mois

L’OPPO A94 dispose d’un écran AMOLED, de quatre caméras arrière avec un capteur principal de 48 MP et d’une batterie de 4310 mAh avec une charge rapide de 30 W.

OPPO, qui vient de devenir le plus grand fabricant chinois surpassant Huawei et Vivo, continue d’élargir son catalogue milieu de gamme avec la présentation du OPPO A94, un appareil qui vient succéder à l’OPPO A93, présenté en octobre de l’année dernière.

Le constructeur chinois renouvelle son milieu de gamme avec l’OPPO A94

Comment lire dans GSMArena, le constructeur chinois vient de présenter le OPPO A94, un terminal qui partage certaines spécifications avec son prédécesseur, comme l’écran ou le processeur.

Ainsi, ce nouveau terminal milieu de gamme OPPO dispose d’un Écran AMOLED de 6,53 pouces avec résolution FullHD + et est alimenté par le processeur Mediatek Helio P95, un processeur qui est accompagné de 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD.

Dans la partie photographique, cet appareil dispose d’une quadruple caméra arrière composée de un capteur principal de 48 MP et trois capteurs secondaires, un grand angle, une autre macro et le dernier monochrome, dont leurs mégapixels n’ont pas encore été spécifiés et une caméra frontale de 32 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Les caméras arrière de cet OPPO A94 ont IA (Intelligence Artificielle) pour améliorer à la fois les photos et les vidéos et inclure des fonctionnalités telles que la vidéo portrait couleur, la vidéo monochrome et la vidéo double vue, ainsi que l’intégration de logiciels Amélioration de la scène AI 2.0, qui reconnaît automatiquement 20 types de scènes et améliore leur couleur et leur saturation.

Ce nouveau smartphone OPPO ne manque pas non plus d’autonomie, puisqu’il équipe un Batterie de 4310 mAh avec charge rapide de 30 W, ce qui nous permettra d’atteindre la fin de la journée sans problème et de la charger en moins de temps que d’habitude.

En ce qui concerne le reste des spécifications, il faut souligner que cet OPPO A94 a un capteur d’empreintes digitales à l’écran, un port USB Type-C, une prise casque de 3,2 millimètres et, au niveau logiciel, Android 11 fonctionne sous Couleur OS 11.

Disponibilité et prix

Cet OPPO A94 apparaît déjà sur le site officiel du fabricant chinois aux Emirats Arabes Unis, et bien que l’on ne sache toujours pas quand il sera disponible et quel sera son prix de marché, ce que nous savons, c’est que Il arrivera en deux couleurs: noir et violet.

