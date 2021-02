Nouvel événement Super Smash Bros.Ultimate pour Pyra et Mythra

Après son annonce dans le dernier Nintendo Direct, la société nous convoque pour un événement de Super Smash Bros.Ultimate of Pyra and Mythra.

Nous savions tous que cela allait arriver. Il s’agit d’annoncer un nouveau personnage pour le jeu de combat Nintendo et peu de temps après nous avons un streaming avec tous les secrets de celui-ci. Dans ce cas, nous avons un L’événement Super Smash Bros.Ultimate de Pyra et Mythra.

Les deux alter ego du personnage de Xenoblade Chronicles 2 ont été annoncés dans le dernier Nintendo Direct. Nous avons maintenant une date et une heure pour votre faux direct exclusif. Ce sera le jeudi 4 mars à 15h00, heure de la péninsule espagnole.

Comme d’habitude, l’oncle Sakurai, directeur du jeu, sera celui qui montrera sa maison et la cool Nintendo Switch. Et en passant, il nous apprendra les attaques et les choses spéciales que le personnage en question apporte. Attention, préparez-vous pour 35 minutes de mise à jour non-stop du jeu.

Le 4 mars à 15h00 PDT Masahiro Sakurai, le réalisateur de Super #SmashBrosUltimate, montrera dans une vidéo les nouveaux combattants qui rejoindront l’équipe: Pyra / Mythra! Il révélera également sa date de sortie. 👉 https://t.co/NszCDsWJbD pic.twitter.com/EDc5wS6T2p – Nintendo Espagne (@NintendoES) 24 février 2021

L’événement peut être suivi en direct sur la chaîne YouTube officielle d’Espagne ou sur le site Web du jeu. Ce sera comme toujours avec des sous-titres en espagnol et ils nous indiqueront également la date de sortie du patch en question.

Ce sera le quatrième personnage de la deuxième passe de saison que le jeu aura. Jusqu’à présent, nous avons Min Min du jeu de combat d’Armes. Les seconds à arriver étaient Steve et Alex de Minecraft. Le personnage avant ceux-ci était Sefiroth, venant directement de la dernière version de Final Fantasy VII et maintenant Pyra et Mythra, de Xenoblade Chronicles 2.

Après cette nouvelle mise à jour, il y aura encore de la place pour deux autres combattants. Alors, chers coupables, nous avons le temps de spéculer. Verrons-nous enfin Isaac / Hans de Golden Sun? Tails apparaîtra-t-il enfin ou restera-t-il oublié dans la vie? J’espère qu’un jour cela changera …