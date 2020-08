Nouvel événement Pvp Et Nouvelles Dans La Boutique Gears 5

Nous sommes sur le point d’atteindre le mois de septembre, une période de l’année où de grandes sorties très attendues atteindront enfin le marché du jeu vidéo, même si nous ne pouvons pas dire que cet été nous l’avons vidé en ce sens avec des jeux comme Microsoft Flight. Simulateur entre autres que bien qu’ils n’aient pas été si bons, ils ont été très intéressants.

Avec l’arrivée de septembre, cela fait aussi environ un an que nous avons reçu le cinquième opus numéroté de la saga Gears of War, qui s’appelle Gears 5 et le lancement que Microsoft considérait comme le plus réussi de la génération avec plus de trois millions de joueurs lors du premier week-end.

Gears 5 reçoit de nouveaux contenus et événements aujourd’hui

Après son lancement, The Coalition a détaillé que le nouveau contenu pour les modes multijoueurs serait reçu par lots appelés “Opérations” et qu’ils arriveraient tous les trois mois, bien que les derniers aient eu des retards importants en raison de ne pas avoir tout prêt à temps. dans «Operation 4» qui est arrivé le mois dernier et qui a beaucoup changé plusieurs sections du jeu, y compris le système de classement et le magasin, ce sont quelques-uns des points qui ont reçu le plus de plaintes.

Heureusement, Gears 5 est maintenant dans un état où il est plus facile pour les joueurs de l’apprécier, car les modifications apportées par le studio semblent enfin avoir frappé la cible, il est donc maintenant plus facile pour eux de se concentrer sur l’augmentation. contenu avec des arrivées sur une base hebdomadaire. Cette semaine n’est pas différente et ce qui se passe aujourd’hui sous la forme d’événements et d’articles pour le magasin a déjà été publié. Cette semaine, nous avons un événement PvP Une variante de “Arms Race” mais avec l’ordre des armes totalement aléatoire, la nouvelle ruche a également été ajoutée pour le mode “Escape” dans lequel un grand nombre d’ennemis vont nous attaquer, donc utiliser des tourelles lourdes sera quelque chose hautement recommandé.

Enfin, nous avons les nouveautés exceptionnelles qui arrivent au magasin avec le retour de Engrenages soldats sans casque, ainsi que de nouvelles fonctionnalités importantes comme la peau de Ronin Karn et l’expression de lever le doigt, qui ressemble à l’un des meilleurs ajouts à ce jour.

C’est formidable de voir comment Gears 5 continue d’élargir son contenu, ce qui manquera sûrement dans les années à venir, car il semble qu’il reste encore beaucoup à faire pour le prochain épisode de la saga pour voir le jour.