Nouvel enregistrement? La saison 2 de The Witcher a déjà été diffusée pendant plus de 400 millions d’heures – Netflix

Les nombreux fans de la saga Witcher ont dû attendre deux longues années 2e saison la série à succès Le sorceleur attendez, le 17 décembre, le moment était enfin venu : Les nouveaux épisodes avec Henry Cavill comme Sorceleur Geralt, Freya Allan comme Ciri et Anya Chalotra comme Yennefer a commencé sur le service de streaming et révèle enfin le sort des trois personnages principaux.

La saison 2 de The Witcher devrait établir un nouveau record

A été récompensé Netflix avec un fabuleux Rush pour la 2e saison: Selon leurs propres informations, les fans ont terminé le premier week-end seul (17 au 19 décembre) 142,43 millions d’heures les huit nouveaux épisodes accessibles en seulement deux jours. La deuxième semaine (20 au 26 décembre) les accès à un record de 168,46 millions d’heures sont augmentés, un nouveau record pour la série. De plus, il y a près de 100 millions d’heures au cours de cette seule semaine, de sorte que le 400 millions de marque a déjà été fissuré.

Que ce soit « The Witcher 2 » au Valeurs de pointe de la 1ère saison avec un total de 541 millions d’heures dans le 28 premiers jours ça reste à voir. Jusqu’à présent, il semble que la nouvelle saison établira un record incroyable – nous devrions avoir des éclaircissements au cours des prochaines semaines. À ce jour, « The Witcher 2 » a pris le pendant trois semaines consécutives 1ère place dans le top 10 un.

Des millions de fans de Witcher voulaient revoir la première saison

De plus, le première saison à nouveau très demandée et fait également partie des cinq meilleures séries de la semaine. La raison est simple, après une interruption de deux ans, de nombreux fans voulaient simplement revoir la première saison comme une répétition et un rappel, afin de pouvoir se rattacher à l’intrigue des nouveaux épisodes.

Netflix n’a pas divulgué d’informations exactes sur le nombre de millions de téléspectateurs ou de ménages qui ont regardé la série jusqu’à présent. C’est parce que le service de streaming Fin 2021, la mesure d’accès a été complètement revue a et avec la désignation des heures surveillées et récupérées des valeurs beaucoup plus précises peut déterminer ce que Numéros d’accès beaucoup plus significatifs faire.

Netflix : The Witcher 3 et des spin-offs déjà en préparation

La série fantastique The Witcher appartient ensuite Choses étranges (avec 582 millions d’heures pour la seule saison 3) à la série Netflix la plus réussie de tous les temps. Déjà maintenant avec la série prequel Le sorceleur : Origine du sang un autre spin-off annoncé pour la fin de l’année, suivi d’un 3ème saison de la série Probablement Fin 2023 et de nombreuses autres productions prévues de la saga Witcher – dont une série animée pour enfants.