Nouvel art «Pokémon Sword and Shield» célébrant 2021

Jeu habituel a partagé de nouvelles illustrations de « Pokémon Sword and Shield » pour accueillir 2021, une année qui s’annonce importante pour la franchise Pokémon.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’artiste de «Crash Bandicoot 4» montre des croquis de Tawna

2021 est l’année du boeuf, et les nouvelles œuvres d’art récompensées par des réinventions Milktank, Bouffalant, Gastrodon et Tauros. Des feux d’artifice survolent un festival de musique dirigé par Rillaboom, Toxtricité et Obstagoon, avec de nombreux autres Pokémon présents.

L’imagen inspiré par la nouvelle année annonce la fin de 2020, qui a été une excellente année pour les fans de Pokémon et de la franchise elle-même. « Pokémon Home » fIl a été publié, rassemblant pour la première fois des Pokémon de divers jeux en un seul endroit, et « Épée et bouclier Pokémon » eu deux expansions massives DLC titré «Isle of Armor» et «The Crown Tundra».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ice Cube envoie l’amour au Dr Dre après son hospitalisation

2021 marque le 25e anniversaire de «Pokémon Rouge et Vert» au Japon, un événement qui est sûr de voir une célébration significative. Les rumeurs d’un nouveau produit persistent, notamment en l’honneur de l’anniversaire, mais rien d’officiel n’a encore été annoncé.

Un fuyant de premier plan Nintendo a également annoncé un refaire de « Diamond and Pearl », même si rien n’a encore été annoncé.