Nouvel Amazfit GTS Mini, maintenant plus petit et avec batterie pendant deux semaines

Xiaomi a une nouvelle montre abordable et de taille réduite: il s’agit de l’Amazfit GTS Mini.

Quand réussir Huami Amazfit GTS vous le transformez en montre plus petit, mais qui maintient la même essence, il devient le nouveau Amazfit GTS Mini, la dernière smartwatch de la filiale Xiaomi qui vise à devenir le nouveau best-seller sur le territoire de la vêtements.

Et est-ce que pour moins de 90 euros, l’Amazfit GTS devient le alternative abordable aux smartwatches les plus populaires du marché. Cependant, le fait qu’il s’agisse d’un montre pas cher Cela n’implique pas que sa fiche technique soit moins intéressante que celle d’autres modèles plus chers.

Amazfit GTS Mini, toutes les informations

Amazfit GTS Mini, fiche technique spécifications Dimensions 40,5 x 35,8 x 8,95 mm. Poids 19,5 grammes sans bracelet

Bracelet de 20 mm matériaux Corps en aluminium, dos en plastique et bracelet en silicone écran AMOLED 1,55 pouces avec une résolution de 354 x 306 pixels (301 ppp) La résistance Résistant à l’eau jusqu’à une pression de 5 ATM Capteurs PPG, accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière, moteur de vibration Système opératif Compatible avec iOS et Android Batterie 220 mAh (autonomie jusqu’à 14 jours)

Chargement magnétique via des broches Connectivité Bluetooth 5.1, NFC

ses conception n’est pas très différent de Amazfit GTS 2. Dans les deux cas on trouve un montre avec corps en aluminium et en plastique, dont l’avant est occupé par un écran AMOLED couleur.

Dans ce cas, oui, la diagonale du panneau devient seulement 1,55 pouceBien que la résolution nous donne toujours une densité de 301 pixels par pouce, plus que suffisante pour un écran de telles dimensions.

D’un côté, nous trouvons un bouton physique qui vous permet d’interagir avec l’interface de l’horloge. Cependant, la plupart des actions seront menées à travers le écran tactile du GTS Mini.

Arrive avec un bracelet en silicone interchangeable 20 millimètres de large. Et sans cela, la montre ne pèse que 19 grammes.

En dépit d’être le modèle Mini de la famille, Huami n’a pas oublié de doter ce modèle de traits tels que étanche, détection d’oxygène dans le sang (SpO2), lecteur de fréquence cardiaque, GPS et plus de 70 modes sportifs différents.

D’autres ajouts sont les Connectivité Bluetooth 5.1 et NFC pour les paiements mobiles, et le système de surveillance de la santé PAI qui est également présent dans d’autres modèles de la marque comme le Xiaomi Mi Band 5. Ce système donne aux utilisateurs un score de santé, basé sur leurs habitudes d’exercice quotidiennes.

Tous les paramètres d’horloge peuvent être contrôlé et modifié via l’application mobile Amazfit renouvelée, disponible sur iOS et Android.

L’Amazfit GTS Mini peut être acheté d’abord en Chine, à un prix de 699 yuans, environ 88 euros pour changer. Pour le moment, la marque n’a pas dévoilé son intention d’étendre la disponibilité de cette montre à d’autres régions de la planète.

