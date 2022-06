Nouvel album de Beyoncé 2022 : détails de la sortie, rumeurs et plus

Personne Beyoncé ne bouge dans l’industrie sans que les Beyhives ne s’en aperçoivent, et ils pensent avoir trouvé quelque chose de grand.

Le chanteur n’a pas sorti d’album solo depuis « Lemonade » en 2016, donc les fans en attendaient plus avec impatience.

Beyoncé a sorti un album commun avec Jay-Z, « Everything Is Love » en 2018, « The Lion King: The Gift » en 2019 et le « Homecoming » album live aussi.

Elle est également apparue récemment sur la bande originale de « King Richard » avec sa chanson « Be Alive » qu’elle a interprétée à la 94e cérémonie des Oscars.

Mais passer six ans sans album solo, c’est assez long, et les fans en redemandent.

Sommes-nous dus pour une sortie d’album?

Beyoncé sort-elle un nouvel album ?

Voici tous les indices que les fans ont repérés et qui les font penser que son septième album studio arrive bientôt.

1. Beyoncé a supprimé toutes ses photos de profil sur les réseaux sociaux.

Les fans se sont réveillés ce matin pour remarquer quelque chose de choquant, toutes ses images de profil avaient été supprimées, et maintenant la Beyhive commence à se demander si elle sort de la nouvelle musique.

Elle se prépare peut-être à remplacer ses photos de profil par quelque chose en rapport avec son album.

2. Le PDG du label de Beyoncé a été lié à une rumeur concernant son nouvel album.

Le site Web de l’industrie musicale Hits Daily Double a publié un article sur le président du groupe Sony Music, Rob Stringer, et sur le succès de l’industrie. Beyoncé est signé à Columbia Records qui tombe sous l’égide de Sony.

L’article notait qu’il y avait « de fortes rumeurs selon lesquelles Harry Styles et Beyoncé termineraient l’exercice (se terminant le 30/03/2022) avec des sets à succès potentiels ».

Bien que nous ayons déjà dépassé le mois de mars et que nous soyons bien en juin, la publication était correcte à propos de la sortie de Styles et de l’album, alors peut-être que Beyoncé est le prochain.

3. Les fans de Beyoncé pensent que le timing est parfait.

Adele a sorti son récent album studio « 30 » en 2021 ; il n’y a personne avec qui Beyoncé doit rivaliser pour le premier trimestre de 2022, à l’exception de Harry Styles.

4. Beyoncé dit qu’une nouvelle ère arrive.

Dans une interview en août avec Harpers Bazaar, Beyoncé a déclaré: « Avec tout l’isolement et l’injustice de l’année écoulée, je pense que nous sommes tous prêts à nous échapper, à voyager, à aimer et à rire à nouveau. »

Elle a également ajouté : « Je sens une renaissance émerger, et je veux contribuer à nourrir cette évasion de toutes les manières possibles. Je suis en studio depuis un an et demi. »

Beyoncé a également expliqué son processus de création musicale, en disant que « il me faut parfois un an pour rechercher personnellement parmi des milliers de sons pour trouver le bon coup de pied ou la bonne caisse claire ».

« Un chœur peut donner jusqu’à 200 harmonies superposées. » elle a continué.

Elle n’a pas encore révélé le nom de son nouvel album et tout ce qui s’y rapporte, mais elle a conclu « Oui, la musique arrive! »

Quel que soit le résultat, Queen B est destinée à quelque chose de grand; espérons que ce n’est pas juste une autre goutte de la collection de vêtements IVY Park.

