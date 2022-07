Nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro: caméras avec sceau LEICA et puissance extrême, pour l’instant uniquement pour la Chine

in

Les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro sont les premiers téléphones portables de la marque avec le tampon LEICA sur leurs appareils photo

Comme prévu, Xiaomi a présenté sa nouvelle famille de produits phares dans la série Xiaomi 12. Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro sont officielset ils arrivent à diriger le catalogue téléphonique de l’entreprise, avec la permission du modèle le plus brutal de la famille : le Xiaomi 12S Ultra.

Les deux appareils sont spéciaux pour équiper le premier système de caméra développé en collaboration avec LEICAune firme suédoise spécialisée dans la photographie, qui travaille depuis quelques mois avec Xiaomi dans le but d’élever le niveau du système de caméra des appareils de la marque chinoise.

Xiaomi 12S et 12S Pro, toutes les infos

Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro, fiche technique spécifications Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Dimensions 152,7 x 69,9 x 8,6 mm

180 grammes 163,6 x 74,6 x 8,1 mm

204 grammes Filtrer AMOLED de 6,28 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Luminosité jusqu’à 1 100 nits

HDR10+

DolbyVision

Gorilla Glass Victus AMOLED E5 de 6,73 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Quad HD+ (3200 x 1440 pixels)

Luminosité jusqu’à 1 500 nits

HDR10+

DolbyVision

Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13.5 basé sur Android 12 MIUI 13.5 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX707 50 MP 1/1.28″, f/1.9, objectif 7P, 24 mm, OIS

-Ultra grand angle de 13 mégapixels

-Télémacro 5 MP Avant :

-32MP Arrière:

-Sony IMX707 50 MP 1/1.28″, f/1.9, objectif 7P, 24 mm, OIS

-50MP f/1.9, 48mm (2X)

-Ultra grand angle de 50 MP f/2.2, 14 mm

Frontale :

-32MP Tambours 4 500 mAh

Charge rapide 67W

Charge sans fil 50W 4 600 mAh

Charge rapide 120W (Compatible avec Quick Charge 4/3, USB PD3.0, Xiaomi Fast Charge 2.0)

Charge sans fil 50W

Recharge sans fil inversée 10W Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Wi-Fi 6

5G

Bluetooth 5.2

Haut-parleurs stéréo Harman Kardon Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Wi-Fi 6

5G

Bluetooth 5.2

Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Les nouveaux Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro héritent de plusieurs fonctionnalités de la série Xiaomi 12 présentée en début d’année. Ils ont un design très similaire, avec un dos incurvé en verre mat et un module de caméra en métal situé dans le coin supérieur gauche, qui dépasse légèrement du corps de l’appareil.

Ce module abrite trois capteurs, le principal étant le plus grand. Il a une résolution de 50 mégapixels et utilise un capteur légèrement plus petit que l’énorme capteur d’un pouce du Xiaomi 12S Ultra.

Les deux autres caméras sont 13 mégapixels dans le cas de l’objectif ultra grand angle secondaire, et 5 mégapixels pour le caméra macro télé.

Les Xiaomi 12S et 12S Pro utilisent le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1le dernier modèle de la société californienne orienté vers le haut de gamme, construit au format 4 nanomètres et équipé de cœurs Cortex-X2 hautes performances.

Selon la marque, en plus d’avoir augmenté la puissance brute des appareils grâce au nouveau processeur, le gestion de l’énergie –30% de consommation en moins– et la surchauffe a été réduite grâce à un système de refroidissement amélioré. De même, les performances soutenues du Snapdragon 8+ Gen 1 promettent de grandes améliorations par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

La Xiaomi 12S parie sur le format compact que la marque déjà utilisé dans le Xiaomi 12. En fait, il utilise un Écran de 6,28 pouces de diagonale, identique au modèle lancé plus tôt cette année. Il s’agit d’un panneau Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une profondeur de couleur de 10 bits et une prise en charge du HDR10 +.

En conservant la taille, la marque a aussi décidé maintenir la capacité de la batterie: capacité de 4500 mAh. Malgré cela, la marque affirme que le l’autonomie s’est considérablement améliorée par rapport à la version précédente.

De son côté, le Xiaomi 12S Pro s’équipe d’un Dalle Quad HD+ AMOLED de 6,73 pouces incurvé, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz et une luminosité capable d’atteindre 1500 nits. Il s’agit d’un panneau LTPO capable de faire varier dynamiquement le taux de mise à jour entre 1 et 120 hertz pour économiser de l’énergie.

Prix ​​des Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro et quand peuvent-ils être achetés

Pour l’instant, les tout nouveaux appareils Ils ne seront mis en vente qu’en Chine. L’entreprise n’a pas confirmé si, dans un futur proche, il sera possible de les acquérir dans d’autres régions de la planète.

Xiaomi 12S 8/128 Go : 3999 yuans (571 euros à changer)

: 3999 yuans (571 euros à changer) Xiaomi 12S 8/256 Go : 4299 yuans (514 euros à changer)

: 4299 yuans (514 euros à changer) Xiaomi 12S 12/256 Go : 4699 yuans (671 euros à changer)

: 4699 yuans (671 euros à changer) Xiaomi 12S 12/512 Go : 5 199 yuans (743 euros à changer)

: 5 199 yuans (743 euros à changer) Xiaomi 12S Pro 8/128 Go : 4699 yuans (671 euros à changer)

: 4699 yuans (671 euros à changer) Xiaomi 12S Pro 8/256 Go : 4999 yuans (714 euros à changer)

: 4999 yuans (714 euros à changer) Xiaomi 12S Pro 12/256 Go : 5 399 yuans (771 euros à changer)

: 5 399 yuans (771 euros à changer) Xiaomi 12S Pro 12/512 Go: 5899 yuans (843 euros à changer)

