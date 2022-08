Nouveaux thrillers sortis en août 2022

Le mois d’août est arrivé, ce qui signifie qu’une foule de nouveaux films arriveront sur grand écran et sur les services de streaming. Bien qu’il y ait beaucoup de films d’action, de romance et d’animation qui sortent ce mois-ci, les amateurs de thriller et d’horreur seront également récompensés, avec des sorties comme »Proie » O »Train à grande vitesse ».

Sorties de films de suspense et d’horreur d’août 2022

Prédateur : la proie







Situé dans le même univers que le précédent »Le prédateur », »The Prey » raconte l’histoire d’une race extraterrestre qui chasse pour le sport et change de lieu et de temps, car nous verrons un nouveau Predator qui chassera dans les Grandes Plaines des États-Unis en 1719 contre un courageuse mais jeune femme de la tribu Comanche.

Le film ramènera la franchise à ses racines, mais réserve de nouvelles surprises aux fans de longue date. » Predator: The Prey » sera présenté en première sur la plateforme Étoile+ le 5 août.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Bodys Bodys







Nouvelle comédie slasher du studio A24 qui se concentre sur un jeu classique du même nom en arrière-plan d’une série de meurtres à l’intérieur d’un manoir. Le film fait ressortir son côté humoristique avec un casting plus jeune qui est clairement habitué à la vie de privilège mais pas tellement habitué à ses dures réalités. » Bodies Bodies Bodies » sera présenté en première le 5 août.

fait écho







Le film Netflix suit deux jumeaux identiques qui, pendant la majeure partie de leur vie, ont accepté de changer de vie quand ils le souhaitent et de tout partager, y compris leur famille. Mais lorsqu’une sœur finit par disparaître, une grande vérité commence à se dévoiler qui pourrait sérieusement mettre en danger la vie d’une sœur et d’autres. » Echoes » arrive sur Netflix le 19 août.

Emily la criminelle







Film mettant en vedette Aubrey Plaza en tant que femme qui a besoin d’argent rapidement pour rembourser ses dettes, mais finit par trouver une organisation qui la paiera pour commettre des crimes relativement sûrs. Au fur et à mesure qu’Emily s’habitue à ce style de vie, elle finit par faire face à plus de danger qu’elle ne l’avait prévu.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Train à grande vitesse







Mettant en vedette Brad Pitt et mettant en vedette des acteurs de renom dans son casting, »Bullet Train » est un thriller d’action qui voit un tueur à gages sur le point de prendre sa retraite en mission à l’intérieur d’un train à grande vitesse. Bien qu’on lui ait promis qu’il s’agissait simplement d’un ramassage de colis non violent, il apprend rapidement que les plans ont changé. Maintenant, il doit se frayer un chemin à travers un train à grande vitesse rempli d’assassins tout aussi qualifiés, mais beaucoup plus violents, prêts à le tuer à tout moment.

»Bullet Train » sortira en salles le 5 août.