Nouveaux spin-offs et suites de John Wick Universe taquinés par le producteur

John Wick: Chapitre 4 a apparemment prouvé qu'il y a encore beaucoup de vie dans la franchise, et il semble que nous allons découvrir exactement son potentiel supplémentaire avec plusieurs nouveaux films taquinés par Jean mèche 4 productrice Erica Lee. La franchise a enregistré un énorme box-office d'ouverture et ses cotes d'écoute les plus élevées avec le quatrième opus le week-end dernier, et maintenant il semble qu'il y ait la possibilité de plus de suites et d'un film dérivé non encore annoncé.





Le John Wick franchise a déjà englobé quatre films, le spin-off à venir Ballerine et la série télévisée événementielle Le Continental. Bien qu’il soit possible qu’une franchise d’action commence à faiblir par son quatrième film – demandez à John McClane et John Rambo – ce John a continué à s’appuyer sur son succès précédent et ne montre apparemment aucun signe de ralentissement pour le moment. Lee a dit Collisionneur :

« Il y a un autre film que nous développons et que je pense que nous annoncerons dans un mois ou deux. Ensuite, j’espère qu’il y aura une ballerine 2, et John Wick 5, et beaucoup d’autres choses. Mais nous développons beaucoup de choses et avons beaucoup de discussions avec beaucoup d’écrivains et de gestion de marque et [the] L’univers de Wick est ma priorité absolue. »

La mention même de la «gestion de la marque» suggère que le nom de John Wick est fortement appuyé par Lionsgate, et se souvenant qu’ils ont joué un rôle dans des franchises aussi bien essorées que Scie et Les consommablesalors nous pourrions voir le John Wick franchise continue jusqu’à ce que ça fasse vraiment mal.





La franchise John Wick a beaucoup d’avenues à explorer.

John Wick a été un succès surprise lors de sa sortie initiale et a livré une toute nouvelle franchise aux pieds de Keanu Reeves. Après avoir gagné en popularité au cours de deux suites ultérieures, la sortie de John Wick: Chapitre 4 a vu la saga atteindre un nouveau sommet, et le film dérivé Ballerine et événement télévisé Le Continental surfera parfaitement sur cette vague de popularité l’année prochaine.

En ce qui concerne l’avenir de la franchise, on parle évidemment d’un cinquième film, mais jusqu’à présent, l’histoire a suscité de nombreux autres personnages qui pourraient être explorés dans leurs propres retombées. Erica Lee a déjà fait allusion à deux personnages qu’elle aimerait voir raconter leurs propres histoires, et cela laisse la question de savoir si l’un d’entre eux pourrait être au centre du nouveau projet. Elle avait précédemment déclaré :

«Oui, je pense que le monde du Bowery King et du Bowery est quelque chose que nous souhaitons vraiment explorer davantage. Il dirige en quelque sorte le métro, et c’est un monde tellement intéressant. Comment obtient-il les fusils et les bateaux ? Il se montre partout. C’est le chef; il a des sans-abri qui courent dans les rues et des informations à travers les pigeons. Il est low-tech et analogique dans un monde numérique, et il connaît tout le monde et va partout. Je pense que c’est quelque chose qui est vraiment intéressant à explorer.

John Wick: Chapitre 4 est dans les salles maintenant, tandis que Ballerine sortira début 2023 et Le Continental fera ses débuts sur Peacock en septembre 2023.