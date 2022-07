Nouveaux retraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus regarder en juillet 2022

in

Netflix continuera de retirer du contenu de son large catalogue, malgré la demande des abonnés. Ensuite, nous vous présentons la liste de ce qui ne sera plus disponible sur la plateforme.

©NetflixNouveaux retraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus regarder en juillet 2022.

le service de streaming Netflix semble continuer à augmenter après la confirmation de la perte de milliers d’abonnés dans le monde, ce qui a également eu un impact sévère sur l’économie de l’entreprise. Chaque sortie devient un phénomène sur les réseaux sociaux, comme c’est actuellement le cas avec choses étranges et d’autres produits de marque originaux. Cependant, les retraits semblent inévitables, quel que soit le nombre de demandes faites par les utilisateurs.

Au fil des ans, la concurrence s’est accrue dans différentes régions de la planète avec de nouvelles plateformes, qui ont leur propre contenu et, pour des raisons évidentes, ne le prêtent ni ne le vendent à d’autres entreprises. Dans le cas de Netflixau début c’était un joueur unique et tout le monde voulait faire partie de sa grande bibliothèque, mais en ces temps la situation s’est inversée et maintenant le straeming lui-même dans lequel il doit attirer l’attention avec ses sorties.

Une plainte constante des abonnés au streaming est l’annulation de certains projets, mais c’est précisément en raison de la concurrence à laquelle ils sont confrontés, donc leur pouls ne tremble pas lors de la fermeture d’un titre qui n’est pas rentable. De la même manière, son catalogue propose un large éventail de productions provenant d’autres sociétés, telles que celles qui seront bientôt retirées et ne seront plus disponibles, comme celles qui l’étaient auparavant. Découvrez ce qui reste de Netflix pour le reste de juillet 2022 !

+ Retraits de Netflix dans le reste de juillet 2022

16 JUILLET

-Cri | Série

17 JUILLET

– Le procureur de fer | Série

– Gloire incertaine | Film

20 JUILLET

– Beau Diable | Film

24 JUILLET

– Je l’ai appelé Morgan | Film documentaire

25 JUILLET

– Corps

– Heidi, bienvenue chez vous | Série

26 JUILLET

– Stupide, rien | Film

29 JUILLET

– La cité des oiseaux | Film

– Jusqu’à ce que le mariage nous sépare | Film

30 JUILLET

– Gormiti | Série

31 JUILLET

– Star Trek : Illimité | Film

