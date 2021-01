Nouveaux rendus et détails de l’appareil Sony Xperia compact 2021 dévoilés

Le 21 janvier, le populaire leaker OnLeaks, via son article Voice, nous a montré les images de rendu cad de haute qualité du futur smartphone Sony XPERIA 10 III. Maintenant, le leaker a divulgué des rendus cad ainsi que de nouveaux détails sur le prochain appareil Xperia de Sony avec une conception compacte. Les nouveaux rendus divulgués aujourd’hui via un nouveau message vocal montrent le nouveau smartphone Xperia Compact qui devrait être lancé dans le courant de 2021.

Selon le nouveau rapport, Sony travaille à apporter sa gamme compacte populaire de smartphones, qui est en attente depuis le lancement du Xperia XZ. Le rapport suggère également que le prochain Sony Xperia Compact rivalisera avec l’iPhone 12 Mini d’Apple.

Le nouveau rapport révèle que le prochain appareil Xperia Compact ne mesurera que 140 x 68,9 x 8,9 mm avec un écran de 5,5 pouces. C’est plus petit que le Xperia XZ2 de 5,7 pouces avec ses dimensions de 153 x 72 x 11,1 mm, mais serait plus grand que l’iPhone 12 Mini de 5,4 pouces récemment lancé (131,5 x 64,2 x 7,4 mm).

Et en plus, #SONYprochain nouveau « compact » #XPERIA téléphone plus en détail grâce à une vidéo tournante à 360 °… #VoiceCommunity #OnlyOnVoice @VoiceHQ⭕️Exclusif 👉🏻 https://t.co/cGTuhRGHrZ pic.twitter.com/EqNx2V0KVA

– Steve H.McFly (@OnLeaks) 25 janvier 2021