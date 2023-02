Nouveaux OPPO Reno8 T et Reno8 T 5G, appareil photo 100 mégapixels et écran 120 Hz

in

OPPO a lancé une nouvelle série au sein de sa gamme Reno : il s’agit des Reno8 T et Reno8 T 5G.

Le nouveau OPPO Reno8 T arrive dans une nouvelle couleur orange saisissante

Alors qu’il se prépare à lancer ses nouveaux pliables de la série Find N2 sur le marché mondial, Oppo Il continue de lancer de nouveaux appareils sur les différents marchés du monde. Les derniers arrivés sont les OPPO Reno8T et OPPO Reno8T 5Gqui sont disponibles aujourd’hui sur certains marchés asiatiques, et qui pourraient plus tard atteindre d’autres régions de la planète.

Les deux modèles se distinguent par l’équipement Appareils photo 100 et 108 mégapixels respectivement, en plus d’avoir batteries haute capacité et prise en charge de la charge rapide. Passons en revue toutes ses fonctionnalités.

OPPO Reno8 T, toutes les informations

Le Reno8 T est le modèle famille la moins chère. Compter avec un Processeur MediaTek Helio G99 Associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensible par microSD. Aussi, équipez-vous d’un Batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W, ColorOS 13 basé sur Android 13, port casque 3,5 mm et Bluetooth 5.3.

Ce modèle bénéficie d’un Écran AMOLED de 6,43 pouces avec résolution Full HD+et son taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Cependant, la fréquence d’échantillonnage tactile est 180hz.

Son système de caméra est dirigé par un Capteur principal de 100 mégapixelset par curiosité, nous avons trouvé un anneau lumineux autour du capteur qui peut être utilisé comme LED de notification personnalisable. Sa liste complète de fonctionnalités est disponible ci-dessous :

Écran : 6,43 pouces AMOLED Full HD+, taux de rafraîchissement de 90 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz

: 6,43 pouces AMOLED Full HD+, taux de rafraîchissement de 90 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz Processeur : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Mémoire RAM : 8 Go LPDDR4X

: 8 Go LPDDR4X Stockage : 256 Go UFS 2.2 extensible par microSD

: 256 Go UFS 2.2 extensible par microSD La batterie : 5000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 33W

: 5000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 33W caméras arrière : 100 Mpx principal, caméra macro 2 Mpx, caméra de profondeur 2 Mpx

: 100 Mpx principal, caméra macro 2 Mpx, caméra de profondeur 2 Mpx Caméra frontale : 32MP

: 32MP Système opératif : ColorOS 13 basé sur Android 13

: ColorOS 13 basé sur Android 13 connectivité : Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, port casque 3,5 mm

: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, port casque 3,5 mm Autres: lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale

Les Prix ​​OPPO Reno8T Il est 334 euros pour changer. Il est disponible à partir d’aujourd’hui chez la plupart des revendeurs officiels OPPO dans des pays comme le Vietnam.

OPPO Reno8 T 5G, toutes les infos

Pour sa part, il OPPO Reno8T 5G élever le niveau dans des aspects tels que esthétique, processeur, écran ou photographie. Votre tableau de bord est 6,7 pouces avec une résolution Full HD+taux de rafraîchissement de 120 Hz et taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. De plus, il peut atteindre jusqu’à 950 nits de luminosité et cache un lecteur d’empreintes digitales intégré.

Bien que son la batterie est légèrement plus petite que celui du Reno8 T, avec 4800 mAh, le la puissance de charge a augmenté jusqu’à atteindre 67 W.

Il améliore également caméra principale, en équipant un capteur Samsung d’une résolution de 108 mégapixels. Ce capteur bénéficie également de la plus grande puissance en termes de traitement d’image du Processeur Qualcomm Snapdragon 695qui intègre Modem 5G.

Écran : 6,7 pouces Full HD + AMOLED 10 bits, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz

: 6,7 pouces Full HD + AMOLED 10 bits, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 Mémoire RAM : 8 Go LPDDR4X

: 8 Go LPDDR4X Stockage : 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD

: 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD La batterie :48000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 67W

:48000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 67W caméras arrière : 108 Mpx principal, caméra macro 2 Mpx, caméra de profondeur 2 Mpx

: 108 Mpx principal, caméra macro 2 Mpx, caméra de profondeur 2 Mpx Caméra frontale : 32MP

: 32MP Système opératif : ColorOS 13 basé sur Android 13

: ColorOS 13 basé sur Android 13 connectivité : Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6

: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6 Autres: lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale

Le Reno8 T 5G est le modèle le plus cher de la famille et aspire à devenir l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme disponibles dans le catalogue de smartphones d’OPPO. Il peut être acheté pour un prix d’échange de 393 euroset sa date de sortie est prévue pour le 10 février.

