Nouveaux Nokia G10 et Nokia G20: de super batteries pour peu d’argent

Les nouveaux Nokia G10 et Nokia G20 veulent conquérir le segment des mobiles bon marché en misant sur la fiabilité.

Outre les nouveaux Nokia X10 et Nokia X20, la société finlandaise a également profité de son événement en ligne pour rendre son nouveaux téléphones pour le segment mobile bon marché, Les Nokia G10 et Nokia G10.

Comme pour les modèles de la série X, le nouveau Nokia G10 et G20 partagent le même design, malgré des différences en termes de caractéristiques. Ci-dessous, vous verrez tous leurs spécifications et détails, ainsi que les prix et les dates de sortie de cette nouvelle paire de smartphones abordables.

Nokia G10, toutes les informations

Nokia G10 Caractéristiques Dimensions 1164,9 x 76,0 x 9,2 mm

194 grammes Écran LCD 657 pouces

20: 9 Résolution HD + Processeur MediaTek Helio G25 RAM 3 Go Système opératif Android 11 (Android One)

Mises à jour du système pendant 2 ans et mises à jour de sécurité (mensuelles) pendant 3 ans Stockage 32 Go Appareils photo 48 MP arrière principal

Caméra de profondeur 2 MP

Caméra macro 2 MP

Avant 8 MP Tambours 5 050 mAh Autres Prise audio 3,5 mm, microSD, lecteur d’empreintes digitales latéral, bouton Assistant Google Prix ​​de départ 139 euros

En tant que modèle le moins cher de cette famille, le Nokia G10 c’est le terminal qui répond aux spécifications les plus modestes.

Parmi eux, on trouve un Écran LCD de 6,5 pouces avec encoche en forme de goutte, Résolution HD + et cadres importants. Le panneau est entouré d’un châssis en plastique dont l’arrière abrite le système de caméra de l’appareil, composé d’un Capteur principal de 48 mégapixelset deux capteurs accessoires de 2 mégapixels pour l’imagerie macro et la capture d’informations de profondeur.

Le processeur qui donne vie au téléphone est un MediaTek Helio G25, accompagné de 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible et un grande batterie d’une capacité de 5050 mAh.

Android 11 est la version du système qui fonctionne à l’intérieur du smartphone, basé sur Android One et, par conséquent, avec un minimum de deux ans de mises à jour du système assurées. Nokia s’engage également à maintenir les correctifs de sécurité à jour pendant trois ans, grâce à des mises à jour mensuelles.

Nokia G20, toutes les informations

Nokia G20 Caractéristiques Dimensions 1164,9 x 76,0 x 9,2 mm

197 grammes Écran LCD 657 pouces

20: 9 Résolution HD + Processeur MediaTek Helio G35 RAM 4 Go Système opératif Android 11 (Android One)

Mises à jour du système pendant 2 ans et mises à jour de sécurité (mensuelles) pendant 3 ans Stockage 64 Go Appareils photo 48 MP arrière principal

Caméra ultra grand angle 5 MP

Caméra de profondeur 2 MP

Caméra macro 2 MP

Avant 8 MP Tambours 5 050 mAh Autres Prise audio 3,5 mm, microSD, lecteur d’empreintes digitales latéral, bouton Assistant Google Prix ​​de départ 139 euros

Un cran au-dessus du Nokia G10 est le G20, avec un processeur plus puissant tout comme le MediaTek Helio G35, et doubler la capacité de stockage interne. De plus, la RAM passe de 3 à 4 Go.

Ce modèle ajoute également un quatrième capteur au système de caméra arrière. C’est un Appareil photo à objectif ultra grand angle de 5 mégapixels.

Prix ​​du Nokia G10 et du Nokia G20

Nokia a décidé de maintenir ces nouveaux modèles dans le segment de prix inférieur du marché, étant donné que aucun des deux ne dépasse 200 euros.

le Nokia G10 coûte 139 euros en Europe. Pour sa part, Nokia G20 est au prix de 169 euros.

