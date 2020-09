Nouveaux mondes Minecraft ajoutés pour prendre en charge RayTracing

Le monde des jeux vidéo progresse à des étapes de plus en plus grandes, montrant de nouvelles technologies qui rendent nos expériences de plus en plus réalistes et immersives. L’un des derniers que nous ayons vu naître au cours de ces années est celui de RayTracing, qui est déjà utilisé dans certains titres compatibles et qui devrait être une révolution dans la nouvelle génération de consoles.

L’un de ces jeux que nous avons actuellement compatibles est Minecraft, bien qu’il soit encore en phase bêta et en cours de test par des utilisateurs chanceux qui ont une équipe en leur possession pour tester ces nouvelles techniques de traçage de rayons.

De nouveaux mondes Minecraft s’ajoutent au support RTX

Nous voyons cela depuis plusieurs mois maintenant, montrant une grande différence par rapport à la version standard que nous avons eue toutes ces années, puisque la section graphique que vous avez dans Minecraft n’a jamais été le point culminant du titre.

Et c’est qu’hier nous avons eu l’événement numérique Nvidia pour montrer les nouvelles dans lesquelles ils travaillent, en plus de la nouvelle génération de cartes graphiques, profitant de cela, une nouvelle bande-annonce a été révélée dans laquelle ils nous montrent que nouveaux mondes en jeu ajoutés pour prendre en charge avec RayTracing, ce qui les rend superbes avec tous les effets d’éclairage.

Sans aucun doute, Minecraft et de nombreux autres jeux bénéficieront de RayTracing, quelque chose que je veux vraiment voir d’une manière mieux implémentée, quelque chose qui inclut à la fois les jeux PC et ce que nous avons encore à voir dans la nouvelle génération. de consoles.