Nouveaux méchants des Titans présentés dans les clips de la saison 4

Un nouveau clip de Franka Potente dans le rôle de Mother Mayhem dans la saison 4 de DC’s Titans a été publié, avec l’aimable autorisation de New York Comic Con. Depuis un moment, nous savions que les nouveaux super-vilains venaient au spectacle et plus tôt ce mois-ci, nous avons également eu notre premier aperçu de ce à quoi allait ressembler Mother Mayhem en costume. Maintenant, nous voyons le personnage en action.





Le synopsis officiel de la saison est le suivant :

« Dans la quatrième saison à venir, qui débutera en novembre sur HBO Max, après avoir sauvé Gotham, les Titans ont repris la route pour retourner à San Francisco. Mais après une escale à Metropolis, ils se retrouvent dans le collimateur d’un culte surnaturel avec des pouvoirs sans précédent.

Le clip commence avec Dick Grayson, alias Nightwing (Brenton Thwaites), disant aux autres Titans de « s’habiller ». Ils incluent Rachel Roth, alias Raven (Teagan Croft), Conner, alias Superboy (Joshua Orpin), Beast Boy (Ryan Potter), Tim Drake (Jay Lycurgo) et Starfire (Anna Diop). Ils affrontent le nouveau méchant cette saison en tête-à-tête et ils finissent tous par se faire tabasser. Se terminant par une conclusion explosive grâce à la réunion sur les explosions d’énergie de Starfire et Mother Mayhem.

FILM VIDÉO DU JOUR





Les autres méchants apparaissant dans Titans

Créée à l’origine par Marv Wolfman et John Byrns, Anna Resik, alias Mother Mayhem, a fait ses débuts à DC Comics dans Nouveau Teen Titans Annuel Vol. 2 # 2 en 1986. Elle est un membre de haut rang de la Church of Blood, un culte dirigé par Brother Blood, qui, nous le savons, sera également joué par Joseph Morgan dans la nouvelle saison. Comme avec Mother Mayhem, nous avons eu l’occasion de voir Brother Blood dans une vidéo promotionnelle et des photos également.

Le teaser officiel de Titans La saison 4 publiée par HBO Max montre une main émergeant d’une mare de sang, accompagnée de chants inquiétants. Les mots ressemblent beaucoup à « Azarath Metrion Zinthos », une phrase que Raven a utilisée dans le célèbre Titans adolescents série animée pour contrôler ses pouvoirs. Il semble donc que cette version de Brother Blood conservera un lien avec Raven et/ou son père, Trigon (Seamus Dever), un personnage qui n’a pas été vu sur Titans depuis la première de la saison 2.

Si tout cela ne suffisait pas, nous avons également un clip de Lex Luthor (Titus Welliver), qui apparaîtra également au cours de la saison. La saison 4 devrait avoir plusieurs nouveaux méchants, Luthor apparaissant « vers le début » de la nouvelle saison. Le clip donne également l’impression que ce sera lui qui mettra l’intrigue en marche, car il montre que les Titans décident de s’arrêter à Metropolis parce que l’ennemi juré de Superman a contacté Connor alors qu’ils étaient sur la route.

Titans La saison 4 devrait être diffusée sur HBO Max le 3 novembre. À l’heure actuelle, les trois premières saisons de l’émission sont disponibles pour vous sur le service de streaming. Restez à l’écoute pour les futures mises à jour sur l’émission de super-héros.