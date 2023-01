Nouveaux jeux qui sortiront avec le PlayStation VR 2

Le nouveau système de réalité virtuelle de PlayStation devrait être lancé le 22 février. Après avoir lancé sa première version en 2013, Sony lancera le Playstation VR 2un nouveau casque VR dont le lancement est déjà annoncé pour certains jeux.

Comme d’habitude, le nombre de titres exclusifs que le nouveau casque aura incitera les joueurs à l’acquérir ou non, car étant un appareil de jeu moderne, ses prix ont tendance à être très élevés.

Le PSVR2 promet d’avoir une grosse mise à jour par rapport à sa petite soeur. Cette nouvelle technologie ouvre la porte à la production de jeux de qualité supérieure, car le PSVR original était freiné par des limitations basées sur la technologie disponible à l’époque. C’est pourquoi nous vous proposons ici cinq jeux qui sortiront avec la PlayStation VR 2.

La brigade légère







Titre de jeu de tir en réalité virtuelle qui mélange un jeu de tir réaliste, y compris le lancement de sorts. Ce titre invite le joueur à explorer un paysage désolé rempli d’ennemis tout en essayant de revenir à la lumière de son monde. Les joueurs peuvent s’attendre à se battre avec des ennemis de toutes sortes, des rongeurs aux sorciers à la poursuite, en utilisant des fusils, des grenades et des boules de lumière pour se défendre.

Star Wars : Contes des confins de la galaxie – Édition améliorée







Après avoir été diffusé sur les consoles de réalité Oculus À venir en 2020, cette nouvelle version de » Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge » met à jour le jeu pour utiliser les avancées technologiques du PSVR 2. Commençant en tant que technicien de réparation, le jeu voit les joueurs se lancer dans de folles aventures à travers le histoires d’un barman après avoir été attaqué à Batuu.

L’histoire du jeu comprend des personnages récurrents de l’univers Star Wars, tels que les droïdes R2-D2 et C-3Po. Cependant, le vrai plaisir du titre est d’explorer et de découvrir l’environnement de Batuu de vos propres yeux, de trouver divers domaines et de se battre avec des capacités uniques.

Horizon Appel de la Montagne







»Horizon Call of the Mountain » sera une nouvelle exclusivité pour le PSVR 2. Ce que l’on sait du jeu, c’est qu’il est basé sur le monde déjà vaste d’Horizon Forbidden West, afin que les joueurs puissent explorer le monde d’Aloy dans son ensemble. nouvelle perspective. Ici, les joueurs contrôleront Ryas, un membre de la Carja qui cherche à racheter sa personne.

Comme les autres titres de la franchise, les joueurs pourront se battre contre d’énormes machines, explorer l’environnement sur des tyroliennes, escalader des montagnes et bien plus encore en réalité virtuelle, étant une expérience totalement immersive dans le monde d’Horizon.

Zénith : la dernière ville







Jeu multijoueur en monde ouvert où les joueurs pourront explorer une immense région en combattant des adversaires soit par force brute soit par magie, pouvant faire équipe avec d’autres joueurs formant des groupes pour s’aventurer à la recherche de nouveaux objets.

Les fans de MMO trouveront » Zenith: The Last City » une expérience accueillante qui crée vraiment une expérience immersive grâce à la puissance de la réalité virtuelle. Les joueurs de PSVR 2 n’auront pas à se soucier de trouver des lobbies actifs, car le jeu a été lancé en janvier 2022 sur d’autres plateformes VR.

Comonious High







Cosmonious High est un jeu qui place les joueurs dans une école extraterrestre, où ils peuvent découvrir un nouveau monde en débloquant des pouvoirs et en interagissant avec d’autres étudiants. À travers des visuels caricaturaux, le jeu offre une expérience calme et joyeuse, où nous devrons résoudre certains dommages causés au bâtiment.