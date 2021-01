Nouveaux jeux exclusifs PS5: Sony nomme les dates de sortie

Sony a montré un petit teaser avec les jeux à venir pour la PS5 au CES 2021. Certains titres exclusifs tels que «Horizon Forbidden West», «Ratchet & Clank: Rift Apart», «Ghostwire Tokyo» et «Project Athia» ont également été présentés. À la fin de la vidéo, Sony a ensuite présenté des dates de sortie et des périodes mises à jour pour les jeux.

La soi-disant bande-annonce Sizzle Reel de Sony du CES 2021 n’est certainement pas un régal pour les yeux des fans de jeux. En quelques fractions de seconde, la vidéo montre la console PS5, le matériel associé et des extraits de futurs jeux PS5. Pour avoir un avant-goût des titres exclusifs et multi-plateformes pour PS5, les scènes présentées sont bien trop courtes. Au moins, il y a des informations sur les dates de sortie à la fin de la bande-annonce.

Ces jeux seront bientôt disponibles sur PS5

Hitman 3 – 20 janvier 2021

«Returnal» – 19 mars 2021

«Kena: Pont des esprits» – mars 2021

« Solar Ash » – Juin 2021

« Little Devil Inside » – juillet 2021

« Ghostwire Tokyo » – octobre 2021

« Stray » – octobre 2021

«Ratchet & Clank: Rift Apart» – 2021

« Horizon Forbidden West » – 2021

«Project Athia» – janvier 2022

« Pragmata » – 2023

« Pragmata » de Capcom sera reporté d’un an

Les dates de sortie de « Hitman 3 » et « Returnal » ne sont pas nouvelles, nous les connaissons depuis longtemps. Pour certains titres, nous avons maintenant pour la première fois découvert la période de sortie approximative: l’aventure « Kena: Bridge of Spirits » est prévue pour mars, « Solar Ash » des développeurs de « Hyper Light Drifter » devrait sortir en juin et les deux « Ghostwire ». Tokyo « ainsi que » Stray « sont prévus pour octobre 2021.

Sony n’a pas nommé les dates exactes des titres exclusifs PlayStation « Horizon Forbidden West » et « Ratchet & Clank: Rift Apart ». Les deux jeux devraient apparaître cette année. La période de sortie de l’aventure d’action en monde ouvert « Project Athia » de Square Enix est nouvelle: le jeu, pour lequel Sony a obtenu une exclusivité console de deux ans, devrait apparaître sur PC et PS5 en 2022.

La sortie du mystérieux jeu « Pragmata » de Capcom a été reportée d’un an. À l’origine, une sortie était prévue pour l’année prochaine, maintenant elle n’apparaîtra probablement pas avant 2023. On sait peu de choses sur « Pragmata » pour le moment. La bande-annonce montre un astronaute explorant une ville abandonnée et rencontrant une fille et un chat hologramme.