Nouveaux indices de Motorola avec Snapdragon 888: une photo divulguée apparaît

Le nouveau Motorola haut de gamme avec Snapdragon 888 est un peu plus proche.

Motorola lui-même avait déjà confirmé l’arrivée d’un nouveau terminal avec un processeur Snapdragon 888 pour 2021. Maintenant, pour la première fois, nous avons des indices qui suggèrent le arrivée imminente du nouveau terminal étoile de l’entreprise.

Une photo partagée par Chen Jin, l’un des chefs d’entreprise de la division mobile de Lenovo, montre quel sera le boîte où le nouveau mobile Motorola avec Snapdragon 888 il atteindra vos futurs acheteurs.

La première photo du nouveau Motorola avec Snapdragon 888 indique son arrivée imminente

Il est à noter que le Motorola susmentionné avec Snapdragon 888 n’est pas le Motorola «Nio» dont nous avons déjà entendu parler auparavant. Ce modèle serait le Moto G haut de gamme déjà confirmé qui sera lancé l’année prochaine, et qui aurait un Puce Snapdragon 865, et non avec le dernier modèle signé par Qualcomm.

Cela dit, en regardant l’image partagée par Chen Jin, il est possible de voir comment Motorola a opté pour un design quelque peu différent pour la boîte de votre prochain téléphone de référence, avec des lignes croisées dont la signification est, à ce jour, inconnue.

Les données connues sur le téléphone indiquent que le terminal, en plus d’équiper la plateforme Qualcomm Snapdragon 888 5G, aurait un affichage avec un taux de rafraîchissement élevé. Par conséquent, il s’ensuit que ce serait le modèle qui succédera à l’actuel Motorola Edge +.

