Nouveaux gameplays de Final Fantasy VII the First Soldier montrés

Nous pouvons voir comment ce Battle Royale fonctionne sur iOS et Android grâce aux nouveaux gameplays de Final Fantasy VII The First Soldier.

Lorsque Square Enix a annoncé la sortie d’un battle royale basé sur Final Fantasy VII, l’incrédulité nous a envahi. Comment cet univers allait-il s’intégrer à ce genre populaire ? Si vous vous posez la question, vous pouvez déjà commencer à le découvrir, car le premier Les gameplays de Final Fantasy VII Le premier soldat Android et iOS ont commencé à apparaître sur Internet.

Le jeu est déjà en version bêta et inévitablement les joueurs ont décidé de partager leur expérience avec le jeu. Dans les vidéos, nous pouvons voir comment, de manière générale et à un niveau superficiel, le jeu est conforme aux normes de la bataille royale.

Nous tombons dans une zone, nous commençons à collecter du butin pour améliorer l’équipement et nous essayons de survivre pendant que nous achevons les autres joueurs.

Pourtant, nous voyons des éléments qui feront du jeu quelque chose de plus spécial et unique, rappelant un Final Fantasy. Au-delà de l’équipement, on voit aussi de gros ennemis à vaincre, des capacités et de la magie pour attaquer et se protéger, et une attention particulière au corps à corps.

Nous aurons des épées et autres armes, en plus de toutes celles de feu. Nous vous avons laissé plusieurs vidéos. Rappelons que, du 1er juin au 7 juin, les chanceux qui s’inscriront à cette période bêta pourront profiter du jeu et l’essayer durant cette période pour tester le jeu et ses serveurs.

L’existence de FF VII The First Soldier a pris les fans hors de propos, mais la vérité est que le jeu vise à toucher un public plus large, même ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy.