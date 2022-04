Nouveaux films et séries d’animation qui sortent en avril 2022

Les productions animées se sont sans aucun doute développées ces dernières années, proposant de nouvelles thématiques et démontrant que l’animation est un moyen d’explorer et de partager une nouvelle façon de raconter des histoires avec le public.

Avec l’arrivée du printemps, avril apporte une grande variété de séries et de films d’animation à regarder sur les différentes plateformes de streaming et même au cinéma. Avec des productions qui traitent de divers sujets intéressants et avec des styles d’animation uniques. Nous avons ici une liste des six films et séries les plus attendus qui sortiront en avril 2022.

Apollo 10 ½ : une enfance spatiale







Apollo 10 1/2 suit l’élève de quatrième année Stan alors qu’il grandit dans les années 1960 et vit des aventures imaginaires en cours de route. Le film explore tout de cette période, de la mission spatiale Apollo 11, la guerre du Vietnam et la dynamique familiale. Une histoire fantastique autobiographique du réalisateur Richard Linklater, c’est un hommage émouvant aux rêves d’enfance d’aller dans l’espace et à d’autres fantasmes imaginatifs.

Utilisant la rotoscopie numérique pour son animation, mettant en vedette des performances en direct d’une variété de personnages, ce style d’animation réussit à capturer les nuances visuelles et les manières subtiles de ceux qui ont grandi dans l’une des périodes les plus formatrices de l’histoire américaine.

»Apollo 10 ½ : une enfance spatiale » a été créé en Netflix Le premier avril.

Close Assez saison 3







Réalisé par les créateurs de » One More Show », » Close Enough » parle beaucoup de personnes atteignant l’aube de l’âge adulte et essayant de le faire sans se sentir vieux. Centré sur une famille de trois personnes et leurs deux meilleurs amis divorcés qui partagent un appartement, » Close Enough » n’a pas peur de jeter un regard humoristique mais étonnamment franc sur les luttes de l’âge mûr.

Être l’un des favoris des fans dans hbo maxla saison 3 de » Close Enough » promet d’apporter les mêmes niveaux de chaos et de similitude à la vie réelle que ses saisons précédentes.

Saison 3 de »Assez proche » sera diffusé sur HBO Max le 7 avril.

Oeufs Verts au Jambon Saison 2







Dans la continuité des histoires classiques du Dr Seuss, la série animée Netflix est un attrait intemporel pour les enfants qui découvrent le monde merveilleux du Dr Seuss et les adultes déjà familiers avec ses histoires.

Débutant sa deuxième saison, il ramène les téléspectateurs dans le monde de Sam et de ses amis, qui, comme lui, savourent de copieuses portions d’œufs verts et de jambon. Seulement cette fois, les choses se compliquent un peu lorsque des super espions internationaux et un mystère se mélangent.

»Oeufs verts au jambon : le deuxième plat » sera diffusé le 8 avril sur Netflix.

les méchants







À une époque dominée par de nombreux films et émissions diffusés exclusivement sur des services de streaming, il est temps que les cinéphiles soutiennent l’industrie en allant voir des films qui sortent en salles. Heureusement, cette opportunité se présentera pour le film de travaux de rêve »Les méchants ».

Dans cette histoire, nous verrons M. Serpent, M. Tarantula, M. Shark et leur groupe, faire différentes agressions et devenir un groupe qui porte la marque » Bad Boy » avec fierté. C’est jusqu’à ce que leur chef intrépide, M. Lobo, décide qu’ils doivent devenir des citoyens modèles pour éviter la prison. Avec une distribution de voix bien connue, une animation innovante et une touche créative, cela semble être un film que les gens de tous âges peuvent apprécier.

»les méchants » sortira en salles le 22 avril.

Bulles







Réalisé par le même auteur derrière » Attack on Titan » et » Death Note », le film d’animation original de Netflix placera la barre haute pour les exclusivités d’anime pour les plateformes de streaming. L’histoire suit les adolescents Hibiki et Uta, dans une ville post-apocalyptique de Tokyo, dominée par un groupe d’amateurs de parkour, qui profitent de bulles mystiques flottant autour qui désactivent complètement l’effet de gravité.

»Bulles » est une aventure d’une romance et d’une puissance inexplicables, avec un design visuel incroyable. D’après la bande-annonce seule, il est clair que l’équipe de production est allée au-delà de la création d’un monde immersif qui donne un ton optimiste pour l’avenir de l’anime moderne.

« Bubbles » sera diffusé en exclusivité sur Netflix le 28 avril.